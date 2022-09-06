男子忘記吃藥就打人 北捷今年最常發生傷害案地點曝光

台北捷運攻擊事件頻傳，今年截至8月底，北市警察局捷運警察大隊已接獲19件案例，其中又以車廂通報件數最多。日前又有女子在台北捷運遭到一名李姓男子徒手攻擊頭部，捷警接獲通報後即刻趕往現場，到場時李男還不斷謾罵，經員警調閱監視器畫面釐清案情後，全案依照傷害罪嫌移送板前分局續辦。

捷警第四分隊副分隊長姜順泰說明，捷警第四分隊小隊長楊國芳、警員劉宏益日前擔服巡邏勤務時，接獲站務人員通報，接運板橋站有旅客遭到攻擊，2人即刻趕往現場。

經了解，一名女性乘客在捷運板橋站的加值機前遭到李男以徒手方式攻擊頭部，該李姓男子因之前腹部有開刀，卻忘記吃止痛藥，因此身體不適、感到非常疼痛，又與女性乘客擦身而過，才會情緒不穩，徒手朝女子頭部揮拳，站務人員發現後，即刻制止並通報捷警及轄區警員到場。

根據捷警統計，今年1至8月止，總計接獲19件傷害案件，通報位置包含車廂7件、電扶梯2件、大廳4件、出口2件、月台3件、廁所1件。