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台南KTV醉客不爽動手 女店長被推打報警提告
台南市中西區永華路一段一家KTV，本月4日清晨5點多發生酒醉男客人酒後失控，為細故涉嫌伸手毆打女店長，造成女店長跌倒在櫃台內，臉及手部挫傷。台南市警二分局今天說，女店長已向轄區所報案控告男客人涉嫌傷害，警方已受理。
有網友將整個過程影像PO上社會事臉書社群， 影片中剛開始，滿頭白髮男客人在櫃台邊先和女店長理論女公關如何如何，接著男客人用手用力推女店長，女店長也用手反擊，男客人再推女店長，女店長重心不穩倒地，男客人乘機離開，女店長追出店外拉扯，還被男客人推倒摔在樓
警方調查說，這起紛案是發生於9月4日凌晨5時30分許永華路某KTV內，當時1名男性酒客酒後細故與女店長發生有動手傷害情事，女店長於5日驗傷後並於9點至警分局提出傷害告訴，由員警依規定受理完畢，後續警方將盡速傳喚該名男性酒客到案說明，並依涉案情節來依法送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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