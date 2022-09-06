彰化新手媽遭號誌砸重傷 今可坐起飲食 下半身仍麻痺

彰化縣員林市43歲的陳姓新手媽媽，本2日上午騎機車紅綠燈時，遭被強風吹斷而倒落的紅綠燈號誌桿砸成重傷，脊椎錯位肋骨也斷好幾根、胸椎嚴重錯位，導致下半身麻痺，未來恐怕影響行走，彰化基督教醫院指出，傷者今天已拿掉頸椎固定器，可自行飲食，但下班身仍麻痺。

彰基發言人周志中說，陳女昨天下午從加護病房轉到普通病房，生命跡象穩定，意識清楚情緒也穩定，雖然肋骨斷了幾根但持續恢復，所以可坐起來飲食，頸椎狀況穩定，至於胸椎、腰椎經過完整固定手術，下半身仍麻痺，但院方沒放棄任何治療，會積極協助復健。