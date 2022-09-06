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採文蛤3工人觸電成焦屍 法醫高大成：解剖可見心臟破孔

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台南七股區今晨發生3名工人採收文蛤時觸電被燒成焦屍，初步調查，當時採收作業已完工，正收尾中，未料貨車吊桿誤觸上空高壓電線發生火燒車3死憾事。法醫高大成認為，應是電擊引起火燒車，解剖遺體，電擊應會造成心臟破孔。

據了解，3名工人疑在吊運操作時，因吊桿不慎誤觸到上方約5公尺高1萬1千伏特高壓電觸電起火，黃姓兄弟及吳男遭電擊趴地動彈不得，又因高壓電引燃車子，不幸遭當場燒死。

高大成說，高壓電進入人體的瞬間，速度相當快，除非有絕緣體，不然導電後幾乎來不及逃。而3人即使燒焦，但如果人被電擊後已死亡，因為未再呼吸，肺內部就不會吸入很多的熱氣和碳粒，解剖仍可判斷死因。

他說，曾有人在打高爾夫球時，在舉起球桿的一剎那被雷擊，電經由球桿穿過心臟，並在心臟和腳底都造成破洞，也當場造成死亡。

台南3工人採收文蛤觸電燒成焦屍，法醫高大成建議，解剖可查明死因。記者黃寅／攝影
台南3工人採收文蛤觸電燒成焦屍，法醫高大成建議，解剖可查明死因。記者黃寅／攝影

火燒車 高大成 台南

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