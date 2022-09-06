採文蛤3工人觸電成焦屍 法醫高大成：解剖可見心臟破孔

台南七股區今晨發生3名工人採收文蛤時觸電被燒成焦屍，初步調查，當時採收作業已完工，正收尾中，未料貨車吊桿誤觸上空高壓電線發生火燒車3死憾事。法醫高大成認為，應是電擊引起火燒車，解剖遺體，電擊應會造成心臟破孔。

據了解，3名工人疑在吊運操作時，因吊桿不慎誤觸到上方約5公尺高1萬1千伏特高壓電觸電起火，黃姓兄弟及吳男遭電擊趴地動彈不得，又因高壓電引燃車子，不幸遭當場燒死。

高大成說，高壓電進入人體的瞬間，速度相當快，除非有絕緣體，不然導電後幾乎來不及逃。而3人即使燒焦，但如果人被電擊後已死亡，因為未再呼吸，肺內部就不會吸入很多的熱氣和碳粒，解剖仍可判斷死因。