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桃園女護師凌晨牽機車獨行危險 大讚暖警購油助返家
國軍桃園總醫院唐姓護理師日前值完夜班後，深夜騎機車返回住家，行經龍潭區中豐路途中，未料機車油箱見底、瞬間熄火，沿途加油站均打烊，她只好牽機車步行，警方巡邏車發現，一警拿油桶至市區加油站購油補充協助返家。警方今天上午表示，唐女事後頻頻鞠躬感謝，稱讚員警暖心。
龍潭警方表示，52歲唐姓女護師任職國軍桃園總醫院，日前值夜班照顧病患至深夜，之後凌晨騎機車返家，未注意機車沒油，至龍潭中豐路途中，忽然看見機車儀表板油燈閃爍，機車瞬間熄火，讓她十分緊張。
唐女表示，深夜沿路加油站均已打烊，無法加油，也因深夜家人都睡覺，她不好意思打擾，只好自己沿途牽機車回家。
龍潭警員劉立夫、女警劉佳芸兩人開巡邏車經過，看見唐女深夜推機車步行，誤為酒駕違規，經停車了解，擔心唐女深夜一個人牽機車步行易生危險，劉立夫留在現場，劉佳芸返所拿油桶到市區24小時加油站購油，再回現場協助唐女順利回家。
唐女事後頻頻鞠躬感謝處理警員協助購油補充，讓她順利返家，稱讚人民保姆熱心。警方也呼籲，汽車騎士開車上路前，注意油箱是否沒油，避免車子上路缺油熄火尷尬。
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