影／一對兄弟、一個二寶爸！七股工人採文蛤3死 背後故事令人鼻酸

台南七股區今早發生3名採收文蛤工人觸電慘死燒成焦屍，不幸身亡的黃姓兄弟都僅20多歲，都未婚，為分擔常得清晨上工，另名吳男與妻子育有一男一女，哥哥讀小一，妹妹剛滿月，親友趕及直呼老天爺真的好殘忍。

黃姓兄弟都是附近七股區鹽埕里人，26歲哥哥少用臉書，很少更新動態，24歲弟弟臉書封面以「人不會苦一輩子，但會先苦一陣子」、「生活的精彩，走出一條不一樣的路」自勉。

黃母上午在現場不捨親身骨肉葬身火窟，她紅著眼眶說，兄弟倆從事這行打零工已有多年，雖然日薪不錯，但有上工才有錢，最近又是中秋節近更忙碌，為多賺一些都沒休息，得凌晨1、2點出門抹黑至魚塭，天亮後收工後才推拖著疲憊身子返家補眠。

死者妹妹也噙著淚水說，兩位哥哥都很「認命」，因不愛讀書，因此從事勞務，就說希望幫忙減輕爸媽負擔，也不曾抱怨辛苦，真的沒辦法接受就這樣走了。

唯一倖存的黃父強忍悲痛短暫說，過程真的太突然了，真的還不及反應，當時因距離現場稍遠，及時逃過一劫，但火勢凶猛及高壓電觸電風險，大聲吶喊求救也無人敢接近，心中感覺如被刀一刀一刀割。