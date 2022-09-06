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影/台東男被魚竿刺穿下顎傷右眼 赤身著紙尿褲逃離醫院
台東市38歲林姓男子今清晨5時許爬高取物不慎跌落，被旁邊豎立釣魚竿穿刺下顎部，往上從右眼穿出送醫急救，沒想到男子在急診等待手術時，突然自行離開醫院，家屬、急診醫師、護理師和駐衛警都追出，林男不接受攔阻、走了約3公里，才在警方和眾人勸阻後上救護車回醫院。
院方表示，患者有左下顎至右眼框穿刺傷，但意識清楚，經急診緊急處置後，預計上午安排進開刀房進行清創及神經、血管、肌肉修補手術，沒想到林男在急診等待過程，要求想去外面，院方以安全考量拒絕，男子就自行從下病床離開。
目擊者指出，林姓男子走出急診時還穿著醫院衣服，醫師、護理師還有家屬都在旁邊勸阻，但林不接受攔阻、執意要離開，並脫下衣服，僅穿著紙尿褲往外走，家屬、急診醫師、護理師和駐衛警都跟著追出，並報警請警方協助。
林男光著身體、走的相當快，一點都不像是受重傷患者，甚至還把貼在右眼上紗布眼罩拿下來，不少路人看到他下顎、右眼傷口嚇壞了，不斷向追逐的警方和消防隊、醫護人員指引，林姓男子走了大約3公里，才被警方、消防隊救護車攔阻，多次勸誡後他才同意上車、回醫院救治，經急診緊急處理後，已送開刀房手術。
協助攔阻人士研判，林姓男子應該是緊急處理後，因為使用止痛劑、 暫時不覺得傷口疼痛，再加上身體健康，或許還有其他特別原因，才想要離開醫院。
林男今清晨5時許爬高取物不慎跌落，被旁邊豎立釣魚竿穿刺下顎部，往上從右眼穿出，台東消防隊獲報到場救護，將魚竿切斷，留下近40公分長魚竿在頭部後緊急送醫，經過醫院急救取出魚竿。
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