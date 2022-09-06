出30萬要對手退選？嘉縣村長疑爆「搓湯圓」遭檢警搜索

嘉義縣爭取連任的蔡姓村長，遭檢舉上周九合一大選登記期間，涉向對手表示「一句話30給你」，檢警調懷疑他有意給對方30萬「搓湯圓」，來換取退出此次選舉，今天上午搜索蔡姓村長住處等，將他帶回詢問中。

60歲蔡姓村長本屆參選和另3人競爭，以47%得票率勝出，53歲擔任社區發展協會幹部的參選人也獲29%第二高票；社區發展協會幹部這次再度登記，和拚連任的蔡形成兩人角逐村長，競爭激烈。

據了解，上月底蔡姓村長得知同一個對手要再選，便傳訊息稱「如果你能有條件退出，大家都落得輕鬆，是不是有同感？」上周九合一大選登記期間，蔡姓村長再告知「一句話30」、「給你」。

辦案人員研判，蔡姓村長的意思恐是願意花30萬元，換取對手退選，不過沒有被接受。