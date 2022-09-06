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太熱！八德街頭紙箱散滿地 警驚見男面朝下倒地急救援

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區廣興一帶昨天有男子倒地，推車周圍散落滿地回收物，嚇壞路過民眾，警方獲報到場發現他面朝下、沒了意識，趕緊聯繫救護人員合力救助，讓他恢復意識，得知是天氣太熱才在工作途中昏倒。男子經送醫後並無大礙。

八德警分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員陳金生於昨天執行巡邏勤務時，下午3時許接獲民眾報案，稱八德區廣興路巷口有一男子昏倒在路邊。

員警火速趕至現場，發現男子昏倒在推車前，臉部朝下，立即將他翻過身，幸好還有呼吸，便與隨後趕到的救護人員合力協助判斷患者意識及傷勢狀況。

這名呂姓男子（44歲）經初步救護，漸漸恢復意識，告訴員警是因天氣炎熱，推拖板車途中頭部暈炫，突然就失去意識昏倒。

救護人員將呂男送往桃園醫院救治，目前已無礙，家屬獲悉後，也感謝救護人員及警方積極協助救護。

警方提醒，天氣炎熱要多注意身體狀況，如身體有不適要在家休息，並至醫院檢查身體狀況。

呂姓男子從事資源回收工作，昨下午不耐酷暑昏倒在地，所幸經送醫並無大礙。記者楊湛華／翻攝
呂姓男子從事資源回收工作，昨下午不耐酷暑昏倒在地，所幸經送醫並無大礙。記者楊湛華／翻攝
八德區廣興路一帶昨天有一名男子昏倒在地，紙箱散落一地，路過民眾嚇得趕緊報警。記者楊湛華／翻攝
八德區廣興路一帶昨天有一名男子昏倒在地，紙箱散落一地，路過民眾嚇得趕緊報警。記者楊湛華／翻攝

桃園 患者

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