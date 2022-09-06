影／桃園7旬老婦負氣離家險溺斃 勇警秒脫裝備跳水救人

桃園市蘆竹區一名69歲老婦人昨下午負氣離家，失足跌落南崁溪中，員警獲報趕到後，見她十分虛弱，毫不猶豫跳下水救人，與民眾、消防員合力將她救回岸上並送醫，所幸及時獲救並無大礙。

一名69歲的老婦人昨天下午3時30分許，獨自在蘆竹區南崁溪畔散心時，一時不慎，而失足滑落溪中。

現場民眾聽到老婦呼救聲後，趕緊向警方報案求助。正在附近巡邏的南竹派出所警員王凱恩、黃介柔接獲報案後，隨即趕到現場，發現她仰臥在約1公尺深的溪水中，載浮載沉，十分虛弱，無力獨自起身脫險。

王凱恩見狀，立即卸下身上裝備，直接從兩層樓高岸上下水救人，附近民眾也熱心將救生圈拋入水中，協助員警以救生圈承載婦人，消防隊救護人員隨後也加入，眾人才終於成功以長梯及吊籃擔架，將婦人救回岸上，經送醫診療並無大礙，已回家休養。

警方了解，當天婦人與丈夫爭吵口角，才會負氣獨自外出散心，在南崁溪畔散步時一時失神，才會失足自岸上滑落溪中。