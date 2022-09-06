高雄男拼裝粉紅迷你機車騎上路 警直接將車塞後座帶走

高雄44歲潘姓男子，日前騎著自行拼裝迷你機車上路「試車」，沿台27甲線往十八羅漢山方向行駛，行經3.5公里處；因未掛車牌，改裝車引擎聲響過大，引起巡邏員警注意並將人攔查，隨後發現，潘男騎乘的機車，明顯違反道路交通管理處罰條例，當場製單告發並查扣車輛。

六龜警分局義寶派出所員警9月2日下午3時許，巡經台27甲線3.5公里處，發現潘男騎乘超迷你機車行駛在路上，不僅未掛車牌，改裝車的引擎聲響過大，響徹整條山路，便上前將他攔查。

警方一問之下才得知，潘男自行拼裝該部迷你機車，車體大小，還可直接塞進警車後座，由於該車明顯違反道路交通管理處罰條例。

經員警告知，將他依交通管理處罰條例，第12條第二項，「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，或已領用牌證而變更原登檢規格、不依原規定用途行駛」規定當場製單告發，並當場禁止駕駛、同時沒收車輛。