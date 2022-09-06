影／阿伯怒投訴南一中！學生坐博愛座 全網見一幕力挺

近日有網友在「爆料公社」PO出一支影片，只見畫面中一名阿伯要求學生讓座不成，氣到打電話去學校投訴。目擊網友表示，在公車上一位阿伯要求南一中的學生讓出博愛座，但他後面明明還有座位，阿伯見學生不讓座，還當場跟學校投訴，並在車上大聲報出學生的學號及姓名，說「不希望台南的孩子是這樣」，要求校方進行懲處，學生自始至終都在滑手機，完全沒有理阿伯。

畫面曝光後，多數網友力挺南一中的學生，紛紛留言表示「明明有位子何必情緒勒索」、「超級有力量罵人，需要讓座喔？！」、「座位是給有需要的人」、「要座位後面就可以直接坐」、「學生EQ很好，被公開辱罵都沒做失格舉動，值得鼓勵」、「學生不用言語回擊是對的」、「自己不尷尬，尷尬的就是對方」。 不滿學生不讓座，阿伯打電話到學校投訴，但車上明明還有座位。翻攝／爆料公社