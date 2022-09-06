快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／阿伯怒投訴南一中！學生坐博愛座 全網見一幕力挺

聯合報／ 記者張善寧黃靖雯／即時報導

近日有網友在「爆料公社」PO出一支影片，只見畫面中一名阿伯要求學生讓座不成，氣到打電話去學校投訴。目擊網友表示，在公車上一位阿伯要求南一中的學生讓出博愛座，但他後面明明還有座位，阿伯見學生不讓座，還當場跟學校投訴，並在車上大聲報出學生的學號及姓名，說「不希望台南的孩子是這樣」，要求校方進行懲處，學生自始至終都在滑手機，完全沒有理阿伯。

畫面曝光後，多數網友力挺南一中的學生，紛紛留言表示「明明有位子何必情緒勒索」、「超級有力量罵人，需要讓座喔？！」、「座位是給有需要的人」、「要座位後面就可以直接坐」、「學生EQ很好，被公開辱罵都沒做失格舉動，值得鼓勵」、「學生不用言語回擊是對的」、「自己不尷尬，尷尬的就是對方」。

不滿學生不讓座，阿伯打電話到學校投訴，但車上明明還有座位。翻攝／爆料公社
不滿學生不讓座，阿伯打電話到學校投訴，但車上明明還有座位。翻攝／爆料公社

讓座 南一中

延伸閱讀

林進旺捐物資關懷弱勢連14年不間斷 送月餅超過5700盒

科技業新人入職3天都在滑手機 老鳥勸主動找事做：怕3個月後就慘了

台南一中升學創新高 近5成上頂大10人有1人上台大

考試分發入學放榜低分高就？ 南一中校長：非全然

相關新聞

影 ／採文蛤枉死！台南七股兩兄弟觸電成焦屍 父逃死目睹慘劇

台南七股區今晨發生3名工人採收文蛤時觸電被燒成焦屍，初步調查，已近中秋，正是忙出貨，當時採收作業已完工，正收尾中，不料最...

台南七股貨車吊臂採蛤蜊 3工人先遭高壓電倒再被燒死

台南市七股區今天發生採蛤蜊三名男工人不幸死亡，七股消防分隊人員說，根據從貨車上逃出的倖存工人說，吊臂誤觸6千多伏特高壓電...

七股貨車吊臂疑勾到高壓電線起火 3工人燒成焦屍

台南市七股區今天發生採蛤蜊三名男工人不幸死亡，疑貨車吊臂不慎勾到高壓電起火，車內3名工人受困，台南...

影／阿伯怒投訴南一中！學生坐博愛座 全網見一幕力挺

近日有網友在「爆料公社」PO出一支影片，只見畫面中一名阿伯要求學生讓座不成，氣到打電話去學校投訴。目擊網友表示，在公車上...

高雄醉漢岸邊喝酒墜落愛河 吃水嗆醒幸獲救

郭姓男子今天上午獨自在高雄巿愛河畔喝酒，不料，疑醉酒不慎掉落愛河，因落河吃水嗆醒，大聲呼救，岸邊高雄市府觀光局員工與保全...

女房務床戰國三少年24次 直到懷孕姊弟戀才曝光

高雄陳姓女房務員結識仍在就讀國中三年級的少年，兩人進而交往成為男女朋友，熱戀期間發生至少24次肉體關係，直到陳女懷孕，姊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。