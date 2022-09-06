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影 ／採文蛤枉死！台南七股兩兄弟觸電成焦屍 父逃死目睹慘劇
台南七股區今晨發生3名工人採收文蛤時觸電被燒成焦屍，初步調查，已近中秋，正是忙出貨，當時採收作業已完工，正收尾中，不料最後吊桿誤觸上空高壓電線發生火燒車3死憾事。
警消初步調查，在場4人都是工人，受僱黃姓塭主作業，當時黃未在場，不幸死亡的黃姓兄弟分別為26歲、24歲都是七股人。
今早如往年，約凌晨2點多與父親及另名工人48歲住台南安南區學甲寮吳姓男子共4人，來到七股區三股里六孔碼頭南側約500公尺一處魚塭採收文蛤。
約6點多，採收告一段落，4人都在車外，當時26歲哥哥負責操作伸縮吊桿，24歲弟弟及吳姓男子靠近車輔助吊運，52歲黃父在較遠。
疑吊運操作時，吊桿不慎誤觸到上方約5公尺高1萬1千伏特高壓電觸電起火，黃姓兄弟及吳男遭電擊「吸住」趴地動彈不得，高壓電引燃車火，不幸遭當場燒死，黃父因距離較遠的草叢逃過一劫。
黃母接到噩耗趕至現場難掩悲痛說，丈夫與兒子從事這行多年，採收過程都得半夜起床相當辛苦，沒想到會遇到死劫。
台電人員說，工人在作業過程都未有接地作業，與台電標準作業程序（SOP)不同，台電人員私下坦承，類似這樣採收作業，很難落實。
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