快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影 ／採文蛤枉死！台南七股兩兄弟觸電成焦屍 父逃死目睹慘劇

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南七股區今晨發生3名工人採收文蛤時觸電被燒成焦屍，初步調查，已近中秋，正是忙出貨，當時採收作業已完工，正收尾中，不料最後吊桿誤觸上空高壓電線發生火燒車3死憾事。

警消初步調查，在場4人都是工人，受僱黃姓塭主作業，當時黃未在場，不幸死亡的黃姓兄弟分別為26歲、24歲都是七股人。

今早如往年，約凌晨2點多與父親及另名工人48歲住台南安南區學甲寮吳姓男子共4人，來到七股區三股里六孔碼頭南側約500公尺一處魚塭採收文蛤。

約6點多，採收告一段落，4人都在車外，當時26歲哥哥負責操作伸縮吊桿，24歲弟弟及吳姓男子靠近車輔助吊運，52歲黃父在較遠。

疑吊運操作時，吊桿不慎誤觸到上方約5公尺高1萬1千伏特高壓電觸電起火，黃姓兄弟及吳男遭電擊「吸住」趴地動彈不得，高壓電引燃車火，不幸遭當場燒死，黃父因距離較遠的草叢逃過一劫。

黃母接到噩耗趕至現場難掩悲痛說，丈夫與兒子從事這行多年，採收過程都得半夜起床相當辛苦，沒想到會遇到死劫。

台電人員說，工人在作業過程都未有接地作業，與台電標準作業程序（SOP)不同，台電人員私下坦承，類似這樣採收作業，很難落實。

台南七股工人採文蛤3死， 警方鑑識人員到場釐清。記者謝進盛／攝影
台南七股工人採文蛤3死， 警方鑑識人員到場釐清。記者謝進盛／攝影
台南七股工人採文蛤3死， 警方鑑識人員到場釐清。記者謝進盛／攝影
台南七股工人採文蛤3死， 警方鑑識人員到場釐清。記者謝進盛／攝影
死者母親不捨一對兒子淪為亡魂。記者謝進盛／攝影
死者母親不捨一對兒子淪為亡魂。記者謝進盛／攝影
台南七股工人採文蛤3死， 警方鑑識人員到場釐清。記者謝進盛／攝影
台南七股工人採文蛤3死， 警方鑑識人員到場釐清。記者謝進盛／攝影

台電 台南 兒子

延伸閱讀

台南七股貨車吊臂採蛤蜊 3工人先遭高壓電倒再被燒死

為了收蛤蜊！台南七股貨車吊臂誤觸高壓電3人被燒死

七股貨車吊臂勾斷高壓電3人慘死 台電：立刻轉供剩29戶停電

七股貨車吊臂疑勾到高壓電線起火 3工人燒成焦屍

相關新聞

影 ／採文蛤枉死！台南七股兩兄弟觸電成焦屍 父逃死目睹慘劇

台南七股區今晨發生3名工人採收文蛤時觸電被燒成焦屍，初步調查，已近中秋，正是忙出貨，當時採收作業已完工，正收尾中，不料最...

台南七股貨車吊臂採蛤蜊 3工人先遭高壓電倒再被燒死

台南市七股區今天發生採蛤蜊三名男工人不幸死亡，七股消防分隊人員說，根據從貨車上逃出的倖存工人說，吊臂誤觸6千多伏特高壓電...

七股貨車吊臂疑勾到高壓電線起火 3工人燒成焦屍

台南市七股區今天發生採蛤蜊三名男工人不幸死亡，疑貨車吊臂不慎勾到高壓電起火，車內3名工人受困，台南...

影／阿伯怒投訴南一中！學生坐博愛座 全網見一幕力挺

近日有網友在「爆料公社」PO出一支影片，只見畫面中一名阿伯要求學生讓座不成，氣到打電話去學校投訴。目擊網友表示，在公車上...

高雄醉漢岸邊喝酒墜落愛河 吃水嗆醒幸獲救

郭姓男子今天上午獨自在高雄巿愛河畔喝酒，不料，疑醉酒不慎掉落愛河，因落河吃水嗆醒，大聲呼救，岸邊高雄市府觀光局員工與保全...

女房務床戰國三少年24次 直到懷孕姊弟戀才曝光

高雄陳姓女房務員結識仍在就讀國中三年級的少年，兩人進而交往成為男女朋友，熱戀期間發生至少24次肉體關係，直到陳女懷孕，姊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。