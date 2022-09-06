7個月男嬰午睡被枕頭悶臉無心跳 嬤赤腳衝警局送醫救回

昨日下午1時許，1名李姓老婦赤著腳、慌張的抱著全身癱軟的7個月大男嬰衝進中壢警分局仁愛派出所，急喊「快一點，你們幫幫我」，警方上前查看發現男嬰面色慘白、呼吸微弱，立即開巡邏車協助將男嬰送醫，所幸最後男嬰無礙，李婦才鬆一口氣。

昨日下午李婦赤腳從中壢功學新村赤腳抱著7個月大男嬰，跑近100公尺至派出所求救，到達派出所門口不斷呼喊「警察先生」語氣顫抖、徬徨無助地說「快一點，你們幫幫我」，所內員警見狀立刻上前察看，發現男嬰面色慘白、呼吸微弱，立即衝向巡邏車，緊急載送李婦及男嬰至醫院。

李婦不斷拍打想喚醒男嬰，慌亂的泣不成聲，員警不斷安撫並沿路開啟警示燈、鳴放警笛，3分鐘內火速將男嬰護送至醫院緊急救治，救治過程中，李婦雙手合十不停顫抖祈求孫子平安，所幸男嬰經院方急救後即恢復呼吸心跳並放聲大哭，李婦見到孫子平安無事這才鬆了一口氣癱坐在地。