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逃逸移工報假身分還狂跳針 高雄警識破送辦

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

40歲越南籍阮姓逃逸移工日前頭戴安全帽、戴墨鏡及口罩，坐在機車旁，不時假裝手機講手機，目光又飄向巡邏員警，引起注意遭盤查，警對比系統發現他與所報資料外貌不符，他還一直跳針說，「我講真的ㄟ」，最終仍遭警識破，依法送請高雄專勤隊續辦。

高雄仁武警分局大社分駐所員警，9月4日下午3時許，巡經仁武區大德街，發現阮男頭戴安全帽、戴墨鏡及口罩，坐在機車旁，不時假裝手機講手機，目光又飄向警方，引起注意便上前盤查。

當下阮男拿出一張居留證，員警看照片與本人樣貌不符，接著問出生年月日，仍報假身分，讓警方怎麼查不出真實身分，連續講了數次，查驗身分都錯誤，他還不斷跳針操著越南口音說著，「我講真的ㄟ」。

雙方僵持一段時間後，阮男自知躲不過才坦承，是借用朋友居留證；據悉，他自2020年9月從彰化工作地點逃跑，雇主已通報失聯。他在外躲藏約2年，期間在各地靠打零工度日，因怕遭警攔查後被遣返，才經常帶著假證件混淆警方。

警詢後，將他依違反入出國及移民法送請高雄專勤隊續辦。

40歲越南籍阮姓男移工遭通報失聯2年，日前遭巡邏員警盤查，身分遭警識破移送。記者陳弘逸／翻攝
40歲越南籍阮姓男移工遭通報失聯2年，日前遭巡邏員警盤查，身分遭警識破移送。記者陳弘逸／翻攝
40歲越南籍阮姓男移工遭通報失聯2年，日前遭巡邏員警盤查，身分遭警識破移送。記者陳弘逸／翻攝
40歲越南籍阮姓男移工遭通報失聯2年，日前遭巡邏員警盤查，身分遭警識破移送。記者陳弘逸／翻攝

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