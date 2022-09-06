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台南老婦趴昏暗牆邊不動嚇壞人 警找到家屬說她寧獨居
台南市永康區83歲劉姓獨居老婦昨晚趴在路旁牆邊動也不動，路人嚇壞報警，員警據報到場，因不知老人是否有傷，輕拍肩膀一陣子後，她睜眼直喊痛，喃喃自語要找家人；救護車將老人家送醫後員警找到老婦的家屬，家屬說，阿嬤不願意跟他們同住，一人獨居。
大灣派出所長林世璿指出，劉姓老婦疑因身體健康欠佳，出門要找人求助時，體力不支倒臥在自家門前，所幸路人民眾報案。警員劉承唐、許晏銘獲報到場，因老嫗意識模糊、語意不清，原無法確知身分，先通報119送醫。
員警查詢現場多輛交通工具，連絡車主，有人認得老婦，告知老婦住附近。警方在確認身分後，通知其家屬。家屬十分感激警方即刻救援，向警表示，83歲高齡的劉姓老嫗獨居於老家，雖然已高齡但身體算硬朗，雖曾建議將老嫗接回同住，惟均被她拒絕。
警方提醒民眾，對獨居長輩需常保警戒及關心，建議家中裝設監視器、緊急求救鈴，平常與鄰里間建立良好互動，互相關懷照應，遇緊急狀況可即時處置。這次幸虧民眾即時發現，警方立即協助送醫，才阻止憾事發生。
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