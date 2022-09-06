國3南下汐止隧道連環撞 5人受傷 後方大塞車

國道3號南下基隆、汐止交界處的汐止隧道，今天上午8點多發生連環車禍，有6輛車發生碰撞，造成5人受傷，其中4人送醫救治。由於正值上班時段，造成車流回堵4公里。6名駕駛人接受酒測數值均為0，事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8點21分，接獲警方通報國3南下汐止隧道內，有多輛自小客車發生車禍，多人受傷。消防局出動中山、安樂分隊7車16人，另通報新北汐止和基隆港消支援救護車。

消防人員從國3基隆端南下不久在瑪陵路段就發現前方塞車，行駛路肩趕往現場。5名傷者意識清楚，表示肢體庝痛，没有明顯外傷，4人送往汐止國泰醫院治療，另1人婉拒送醫。

車禍發生後，警方封閉中、內線車道以利救援和調查，造成至少回堵4公里回堵，直到上午 9點44分完成作業並排除事故車輛，才重新開放車道恢復通行，紓解車流。