高雄輕熟女深夜開車疑恍神 撞壞路燈桿、號誌箱
高雄38歲劉姓女子今凌晨0時許開車時疑似恍神，行經建工路與建中路口時，車輛右偏撞向路旁燈桿及交通號誌箱，劉女轎車車頭半毀，警方到場時劉女僅頭部輕傷，酒測值為零，詳細肇事責任由交通大隊進一步釐清，至於燈桿、號誌箱損壞部分，將由劉女賠償。
警方表示，劉女今凌晨0時許駕駛白色轎車，沿建工路西向東行駛，但行經建中路口時，疑似因疲勞駕駛「度估」，未注意到車輛偏移，撞上路邊的燈桿及交通號誌箱，燈桿遭猛烈撞擊後傾倒，號誌箱則接近全毀。
劉女轎車車頭半毀，但她僅頭部受到挫傷，無生命危險，劉並未酒駕，坦承是精神不濟肇禍，詳細肇事原因由交通分隊測繪後，由交大進一步分析。至於遭撞毀的號誌箱、燈桿，交通單位將評估受損程度後，向劉女求償。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言