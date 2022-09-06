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高雄輕熟女深夜開車疑恍神 撞壞路燈桿、號誌箱

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄38歲劉姓女子今凌晨0時許開車時疑似恍神，行經建工路與建中路口時，車輛右偏撞向路旁燈桿及交通號誌箱，劉女轎車車頭半毀，警方到場時劉女僅頭部輕傷，酒測值為零，詳細肇事責任由交通大隊進一步釐清，至於燈桿、號誌箱損壞部分，將由劉女賠償。

警方表示，劉女今凌晨0時許駕駛白色轎車，沿建工路西向東行駛，但行經建中路口時，疑似因疲勞駕駛「度估」，未注意到車輛偏移，撞上路邊的燈桿及交通號誌箱，燈桿遭猛烈撞擊後傾倒，號誌箱則接近全毀。

劉女轎車車頭半毀，但她僅頭部受到挫傷，無生命危險，劉並未酒駕，坦承是精神不濟肇禍，詳細肇事原因由交通分隊測繪後，由交大進一步分析。至於遭撞毀的號誌箱、燈桿，交通單位將評估受損程度後，向劉女求償。

劉女駕車時疑似恍神，撞壞路燈及號誌箱。圖／讀者提供
劉女駕車時疑似恍神，撞壞路燈及號誌箱。圖／讀者提供
劉女駕車時疑似恍神，撞壞路燈及號誌箱。圖／讀者提供
劉女駕車時疑似恍神，撞壞路燈及號誌箱。圖／讀者提供

建中 交大

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