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智慧路標肇事率下降達5成 苗縣將再增8處

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣政府工務處今年初針對易肇事、受限道路條件而無法設置號誌的路口，在苗栗、公館、苑裡等地共建置12處智慧路標，可自動偵測幹道車輛，提醒支道來車留意路口路況。裝設智慧路標的路口，半年來平均肇 事率下降逾5成，展現成效，縣府年底前將在各鄉鎮再增設8處，盼有效降低縣內路口車輛碰撞等事故。

工務處指出，智慧路標系統設計幹道30公尺範圍、時速超過10公里的移動物體，架設在支線的警示號誌就會亮燈，顯示小心駕駛、側向來車等警語，提醒駕駛人注意前方路況。經檢視智慧路標設置前後半年的成效，肇事率平均下降達5成以上，例如苗栗市建中街、社寮街口是市區肇事高及傷亡人數最多的路口，肇事件數由半年平均9件降為4件。

苗栗市忠貞路、公園路、電台街的肇事件數由半年平均6件降為3件；另外檢視公館鄉3處及苑裡鎮農業重劃區7處路口的設置成效，僅有一處路口發生1件交通事故，其餘路口並無事故紀錄，將持續滾動式檢討成效，減少事故、改善路口肇事率。

預計年底前將新增的智慧路標分別位於頭份市顯會路涵洞（肇事32件）；頭份市中華路1412巷、興隆路273巷與上埔路口旁涵洞（15件）；大湖鄉下街、下街24巷（9件）；通霄鎮縣道128線、苗34線（7件）；通霄鎮竹林路竹林橋、中正路（12件）；苑裡鎮玉山十一路、玉山十二路（7件）； 卓蘭鎮苗豐道路與砂埔道路（12件）；頭屋鄉縣道126線13公里路口印天宮旁（9件）。

工務處處長古明弘提醒，車輛行駛至無號誌的交岔路口，主線車輛應減速慢行通過，支線車輛應停車再開，禮讓幹道車先行，請遵循現場相關標誌標線，切勿搶快闖越，平安是回家唯一的路。

縣府年初針對易肇事、受限道路條件而無法設置號誌的路口，在縣內共建置12處智慧路標，可自動偵測幹道車輛，提醒支道來車留意路口路況，降低肇事率。記者胡蓬生／攝影
縣府年初針對易肇事、受限道路條件而無法設置號誌的路口，在縣內共建置12處智慧路標，可自動偵測幹道車輛，提醒支道來車留意路口路況，降低肇事率。記者胡蓬生／攝影
縣府年初針對易肇事、受限道路條件而無法設置號誌的路口，在縣內共建置12處智慧路標，可自動偵測幹道車輛，提醒支道來車留意路口路況，降低肇事率。記者胡蓬生／攝影
縣府年初針對易肇事、受限道路條件而無法設置號誌的路口，在縣內共建置12處智慧路標，可自動偵測幹道車輛，提醒支道來車留意路口路況，降低肇事率。記者胡蓬生／攝影
縣府年初針對易肇事、受限道路條件而無法設置號誌的路口，在縣內共建置12處智慧路標，可自動偵測幹道車輛，提醒支道來車留意路口路況，降低肇事率。記者胡蓬生／攝影
縣府年初針對易肇事、受限道路條件而無法設置號誌的路口，在縣內共建置12處智慧路標，可自動偵測幹道車輛，提醒支道來車留意路口路況，降低肇事率。記者胡蓬生／攝影
縣府年初針對易肇事、受限道路條件而無法設置號誌的路口，在縣內共建置12處智慧路標，可自動偵測幹道車輛，提醒支道來車留意路口路況，降低肇事率。記者胡蓬生／攝影
縣府年初針對易肇事、受限道路條件而無法設置號誌的路口，在縣內共建置12處智慧路標，可自動偵測幹道車輛，提醒支道來車留意路口路況，降低肇事率。記者胡蓬生／攝影

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