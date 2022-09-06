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議員參選人「桃園媽媽」再收死亡威脅！穿防彈衣報案 警查境外帳號
日前美聯邦眾議院議長裴洛西晚間抵台前，民進黨桃園市議員參選人李柏瑟臉書粉專，收到以簡體字「殺了妳全家」恐嚇私訊，4日再度收到死亡威脅，著防彈衣報案；警方昨調查，研判是境外帳號，將函請刑事局協助偵辦。
桃園區議員參選人李柏瑟4日晚間著防彈衣至桃園警分局報案，她表示個人臉書的陌生訊息內，再度收到死亡威脅，「又是叫我去死，又是放刀的圖片」，而且與上次不同，不是簡體字，因而報案，希望抓出幕後真兇。
李柏瑟上月2日也在臉書張貼截圖，一名疑似人頭帳戶男子以簡體字傳訊「當五星紅旗插在台北的時候，我會去殺了你全家的」，當晚火速趕至桃園警分局報案提告恐嚇。
桃園分局昨回應，報案人4日晚上10點已到偵查隊完成報案，經調閱涉嫌恐嚇的臉書帳號資料，發現是大陸地區的電子信箱，且註冊IP在香港地區，初步研判是境外註冊創立帳號，後續將函請刑事警察局協助調閱涉案帳號境外資料，積極追查偵辦。
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