影/妙齡女超巿吞壽司吐出再放回 父致歉：她精神不穩

台中市楊姓女子昨天在新光三越百貨的超市賣場，趁店員不注意時，拿起一盒「明太子鮭魚壽司」後，未結帳即拆封食用一顆，接著又把壽司吐了出來，將其他未食用的壽司放回，店員發現後，攔住楊女，報警處理。楊女父親表示，女兒精神狀況不穩，有在服藥，全案依竊盜罪嫌送辦。

第六警分局市政所在昨天下午3時許獲報，有人在新光三越百貨涉嫌竊盜，警方到場調查，涉案楊姓女子（28歲）在新光三越地下二樓的美麗超市內，徒手拿取一盒明太子鮭魚壽司未結帳，吃了一顆之後，再將剩餘壽司放回後原處，隨即離開賣場，有店員發現後，立即攔住楊女報警。