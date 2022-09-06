影/妙齡女超巿吞壽司吐出再放回 父致歉：她精神不穩
台中市楊姓女子昨天在新光三越百貨的超市賣場，趁店員不注意時，拿起一盒「明太子鮭魚壽司」後，未結帳即拆封食用一顆，接著又把壽司吐了出來，將其他未食用的壽司放回，店員發現後，攔住楊女，報警處理。楊女父親表示，女兒精神狀況不穩，有在服藥，全案依竊盜罪嫌送辦。
第六警分局市政所在昨天下午3時許獲報，有人在新光三越百貨涉嫌竊盜，警方到場調查，涉案楊姓女子（28歲）在新光三越地下二樓的美麗超市內，徒手拿取一盒明太子鮭魚壽司未結帳，吃了一顆之後，再將剩餘壽司放回後原處，隨即離開賣場，有店員發現後，立即攔住楊女報警。
市政所將全案造成店家有210元損失，全案依竊盜罪嫌送辦，警方聯絡楊女父親到所協助調查，楊父表示，女兒精神狀況不佳，目前有在吃藥控制病情，對於造成店家困擾，十分抱歉。
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