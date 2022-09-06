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魚竿穿頭！男家中爬高摔落 遭豎立魚竿穿刺下顎從右眼穿出

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東市蘭州街38歲林姓男子，今天清晨5時許爬高取物時不慎跌落，被旁邊豎立的釣魚竿穿刺下顎部，往上從右眼穿出，台東消防隊獲報到場救護，將魚竿切斷，留下近40公分長魚竿在頭部後緊急送醫。男子送醫時意識清楚，正由醫師處置中。

馬偕醫院表示，患者到院後意識清楚，頭部有一個穿刺傷，緊急處理後現在送開刀房手術。

據了解，救護人員抵達時，男子躺在地上，頭部插著數米長釣竿，立即回報請破壞器材到場切割，消防員花了數分鐘切割，分別將竿頭、竿尾鋸除，留下近40公分長度仍插在患者頭部，才由救護人員緊急送往馬偕醫院。

消防員將林姓男子送醫後，急診醫師發現插在頭部的魚竿仍相當長，影響急救處置，再次聯絡消防隊以破壞器材支援，到急診室二度切割後再進行急救。

林男不慎被魚竿穿刺下顎，送台東馬偕醫院急診治療中。記者卜敏正／攝影
林男不慎被魚竿穿刺下顎，送台東馬偕醫院急診治療中。記者卜敏正／攝影

馬偕醫院 患者 消防員

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