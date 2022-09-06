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台南七股貨車吊臂採蛤蜊 3工人先遭高壓電倒再被燒死
台南市七股區今天發生採蛤蜊三名男工人不幸死亡，七股消防分隊人員說，根據從貨車上逃出的倖存工人說，吊臂誤觸6千多伏特高壓電線，站在採收車旁3名男工人當場倒地，可能直接被電死，因車子當時在發動，他趕快跳車，接著車子就火全面燃燒，來不及搶救。
台南市七股區六孔碼頭，今天清晨發生BDF-8782號貨車吊臂在魚塭作業時疑不慎勾到高壓電，造成3名男工人不幸被燒成焦燒，據了解，死者為48歲吳姓男子和33歲黃姓男子及26歲黃姓男子。
台電台南區處說，台電公司於上午7點4分接獲消防局通知貨車吊臂觸電意外，經派員勘查，非屬本處承攬商吊掛作業，是民眾貨車操作吊臂吊掛蛤蜊殼，誤觸高壓線路感電。經轉供後現場電源已隔離，目前停電戶數29戶，已派員現場待命配合勞檢機關調查，並於相關主管機關同意復電後，再搶修恢復供電。
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