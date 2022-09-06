台南七股貨車吊臂採蛤蜊 3工人先遭高壓電倒再被燒死

台南市七股區今天發生採蛤蜊三名男工人不幸死亡，七股消防分隊人員說，根據從貨車上逃出的倖存工人說，吊臂誤觸6千多伏特高壓電線，站在採收車旁3名男工人當場倒地，可能直接被電死，因車子當時在發動，他趕快跳車，接著車子就火全面燃燒，來不及搶救。

台南市七股區六孔碼頭，今天清晨發生BDF-8782號貨車吊臂在魚塭作業時疑不慎勾到高壓電，造成3名男工人不幸被燒成焦燒，據了解，死者為48歲吳姓男子和33歲黃姓男子及26歲黃姓男子。