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高雄工人遭300公斤螺絲桶重壓慘死 雇主違職安法重罰
高雄市阿蓮區中山路一間工廠60歲劉姓工人，昨天被6桶50公斤的螺絲滾落重壓，送醫不治。高雄市勞工局表示，初判為固定式起重機進行吊掛作業，誤鈎船型桶的吊耳導致船型桶倒塌壓死，現場勒令停工，雇主涉違反職安法將處3至30萬元罰鍰。
勞工局表示，這起工安初步檢查研判，勞工使用固定式起重機進行吊掛作業時，因吊掛用具誤鈎船型桶的吊耳，致船型桶倒塌壓傷致死。
勞工局已勒令現場停工釐清肇因，雇主涉違職安法第6條，雇主對防止機械、設備或器具等引起的危害，應有符合規定的必要安全衛生設備及措施，所以將處3至30萬元罰鍰。勞工局已派員辦理罹災勞工家屬相關慰助。
勞檢處也要求業者加強勞工教育訓練吊掛方法，確認運載貨物的排列、放置安定後，將吊掛用具卸離貨物，再行處理。
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