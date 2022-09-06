捷運蘆洲站後方違章工廠大火 10間廠房付之一炬

新北市蘆洲區捷運蘆洲站後方的仁愛街212巷，今天凌晨2時許發生連棟式違章工廠大火，由於當地水源缺乏加上風勢助長，迅速延燒，一共10間廠房陷入火海，直到清晨5時許才通報撲滅，無人傷亡，目前仍在處理殘火。

新北市消防局第三大隊大隊長黃弟勝說，凌晨2時10分接獲報案，消防隊趕抵時，已經有4間廠房竄出火舌全面燃燒，並且迅速擴大向周邊延燒，消防局陸續增派29個分隊支援，共出動各式救災救護車66輛、181人前往搶救。

由於周邊地勢空曠鄰近淡水河，但違章工廠缺乏消防水源，最後212巷共有6間、防火巷後面4間，10間廠房陷入火海，直到3時32分才控制火勢，清晨5時14分通報火勢熄滅。