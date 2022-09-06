為了收蛤蜊！台南七股吊車吊臂誤觸高壓電3人被燒死

台南市七股區六孔碼頭，今天清晨發生BDF-8782號吊車在魚塭作業時疑不慎勾到高壓電，造成3名男工人不幸被燒成焦燒，據了解，死者為48歲吳姓男子和33歲黃姓男子及26歲黃姓男子。

台南市消防局救災救護中心，今天清晨6點56分接獲報案，位於七股區六孔碼頭往南500公尺處，BDF-8782吊車作業時不慎勾到高壓電，報案人表示車上疑似3人受困，派遣七股、將軍、土城共計5車，消防人員9人前往搶救。

消防人員到場後發現3人被燒成焦屍，通報佳里警分局警方到場採證，調查釐清死者身分和起火原因，警方說，採收蛤蜊作業車失火，不幸造成3名男工人被燒死。