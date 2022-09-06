為了收蛤蜊！台南七股吊車吊臂誤觸高壓電3人被燒死
台南市七股區六孔碼頭，今天清晨發生BDF-8782號吊車在魚塭作業時疑不慎勾到高壓電，造成3名男工人不幸被燒成焦燒，據了解，死者為48歲吳姓男子和33歲黃姓男子及26歲黃姓男子。
台南市消防局救災救護中心，今天清晨6點56分接獲報案，位於七股區六孔碼頭往南500公尺處，BDF-8782吊車作業時不慎勾到高壓電，報案人表示車上疑似3人受困，派遣七股、將軍、土城共計5車，消防人員9人前往搶救。
消防人員到場後發現3人被燒成焦屍，通報佳里警分局警方到場採證，調查釐清死者身分和起火原因，警方說，採收蛤蜊作業車失火，不幸造成3名男工人被燒死。
台南市七股區發生疑似吊車作業不慎誤觸高壓電造成3位人員死亡工安事件，並引起火災，台南市消防局呼籲吊車作業施工請遠離高壓電設備，如需於高壓電設備附近作業時請先斷電以免發生觸電，或於高壓電附近作業時應確實留意安全距離，切勿便宜行事，至於詳細原因尚須「確實斷電」調查後才能加以釐清。
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