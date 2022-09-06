七股吊車勾斷高壓電3人慘死 台電：立刻轉供剩29戶停電

台南七股六孔碼頭附近今天一早發生吊車碰觸勾斷台電高壓電線以外，造成三名工人當場被燒死在吊車內，台電表示，電線被勾斷之後，系統立刻轉供，目前僅有29戶停電，將等待消防局處理後，馬上修護設施。

台電表示，這個吊車是附近魚塭在吊蚵仔殼的車輛，並非台電包商；至於勾斷高壓電線為何會引發大火，台電表示，車子勾斷電線，車上的人員有可能會觸電，至於為何會引發大火，可能要由現場消防人員了解。

台電表示，由於當地並非電力的重載區，電線被勾斷轉供，不至於造成壓降，而有瞬間停電的情況。台電人員目前已在現場，準備隨時進場搶修。