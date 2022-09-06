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韓劇看多後遺症？「歐巴」詐財險得逞 暖警現身雲林熟女才夢醒
雲林縣41歲熟女平時常愛追韓劇，心中嚮往俊帥歐巴，最近在網友結識一位自稱韓籍醫師的男子，幾次交談後，夢想中的韓劇情節宛如浮現腦海，「我們見一面吧！只是....」，讓熟女無意間掉落詐騙網中而不自知，昨天到郵局匯款7萬多元，要幫歐巴買機票來台會面，機警行員報警，警察苦口婆心才讓她夢醒，保住荷包。
雲林縣褒忠分駐所警員郭倍宏、潘勝杰昨天接獲褒忠郵局行員報案，有民眾疑遭遇詐騙請求協助，由於柬埔寨詐騙風波不斷，員警為防有人受害，立即馳赴現場處理。
警方趕到時，得知這名41歲張姓女子，在網路交友時認識一位自稱韓籍醫師的網友，聊天過程中，對方表示想來臺灣和張女見面，但苦無機票錢，需匯款新台幣7萬4500元至指定帳戶，才能入境台灣相見，張女不疑有詐，即前往郵局臨櫃匯款。
所幸機警郵局行員關懷詢問，驚覺有異，趕緊報警，員警稍與張談話便知她遭詐騙，當場用手機秀出許多類似詐騙，並和郵局人員苦口婆心地勸說，張女才恍然大悟得知受騙，成功攔下詐騙。
虎尾警副分局長李志文代表前往褒忠郵局感謝並表揚郵局人員熱心協助阻詐。虎尾分局長廖志明呼籲，自覺可能是詐騙套路時，一定要尋求親朋好友或警方幫忙，以釐清真相；記住反詐三口訣「一聽、二掛、三查證」，面對可疑電話保持冷靜、小心查證、立即報警或撥打165反詐騙專線，謹慎處理才可免讓辛苦血汗錢輕易被騙光。
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