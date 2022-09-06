韓劇看多後遺症？「歐巴」詐財險得逞 暖警現身雲林熟女才夢醒

雲林縣41歲熟女平時常愛追韓劇，心中嚮往俊帥歐巴，最近在網友結識一位自稱韓籍醫師的男子，幾次交談後，夢想中的韓劇情節宛如浮現腦海，「我們見一面吧！只是....」，讓熟女無意間掉落詐騙網中而不自知，昨天到郵局匯款7萬多元，要幫歐巴買機票來台會面，機警行員報警，警察苦口婆心才讓她夢醒，保住荷包。

雲林縣褒忠分駐所警員郭倍宏、潘勝杰昨天接獲褒忠郵局行員報案，有民眾疑遭遇詐騙請求協助，由於柬埔寨詐騙風波不斷，員警為防有人受害，立即馳赴現場處理。

警方趕到時，得知這名41歲張姓女子，在網路交友時認識一位自稱韓籍醫師的網友，聊天過程中，對方表示想來臺灣和張女見面，但苦無機票錢，需匯款新台幣7萬4500元至指定帳戶，才能入境台灣相見，張女不疑有詐，即前往郵局臨櫃匯款。

所幸機警郵局行員關懷詢問，驚覺有異，趕緊報警，員警稍與張談話便知她遭詐騙，當場用手機秀出許多類似詐騙，並和郵局人員苦口婆心地勸說，張女才恍然大悟得知受騙，成功攔下詐騙。