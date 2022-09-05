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影／台東專校傳暴力霸凌 過肩摔呼巴掌踹頭嗆單挑

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東專科學校傳出校園暴力，網友今天下午在網路貼出視頻，指「台東有校園押人出教室霸凌」，影片中數名年輕人疑押學生在走廊，被推、過肩摔、呼巴掌，然後用腳重踹頭部，見學生疑昏倒才離開，貼文者還留言「我先來去辦轉學」。

記者晚間8時到9時許，多次去電校長查證，校長都未接、未回電話，之後向校內教官證實，該影片的確是學校學生間糾紛起衝突、已經處理，正在了解雙方糾紛原因，將連絡相關學生家長到校，絕非外傳幫派進入校園。

台東縣警察局少年隊長龔士哲表示，警方已得知本案，並和校方保持聯繫，初步了解雙方均為該校學生，並非網友稱幫派侵入校園，本隊持續與教官保持聯絡，並約制雙方防止進一步紛爭。

警方也建議，校方明日調解後無論提告與否，都要帶到派出所或本隊報案、製作筆錄，依傷害罪或少年事情處理法。視頻後續已下架。

網友今天下午在「黑色豪門企業」 Telegram群組中貼出2段視頻，影片內容都是數名年輕人，疑似押1名藍色T恤學生經過教室走廊，還不斷嗆「是不是要單挑」，之後被1人從後重推、另1人以勒頸方式將學生過肩摔到地上。

被霸凌學生被摔倒地後，躺在地上不反抗、不說話，霸凌者對該生呼巴掌、嗆單挑，然後有人用腳重踹該生頭部，被霸凌者倒地不動，眾人見學生疑似昏倒才離開。

台東專科學校傳出校園暴力霸凌。圖／翻攝自黑色豪門企業
台東專科學校傳出校園暴力霸凌。圖／翻攝自黑色豪門企業
台東專科學校傳出校園暴力霸凌。圖／翻攝自黑色豪門企業
台東專科學校傳出校園暴力霸凌。圖／翻攝自黑色豪門企業

霸凌 台東

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