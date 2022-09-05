嘉縣朴子平房大火老婦燒傷嚴重不治 里長：丈夫才過世
嘉義縣朴子市大槺榔的1層樓民宅今晚7點多大火，屋頂塌陷，男子趕回來在屋外沒看到雙眼失明的82歲母親，急著告訴消防隊員「媽媽還在裡面」，火勢雖迅速控制，消防人員入內搜索發現婦人被塌坍屋頂困住，已無生命跡象，送醫搶救，因燒傷太過嚴重宣告不治。
鄰居表示，婦人家境貧困，原本都會外出撿回收物，但近1年眼睛失明，行動因此不便，較沒有外出，而她兒子日前返家照顧同住，兒子平時較少和鄰居戶動，但聽聞蠻認真照顧母親。
朴子市大葛里代理里長涂專強說，2個月前，老婦先生過世，里民還一起集資募款幫助，不料今天卻傳意外，據婦人兒子告知，當時出門買飯給母親，「怎回來家就失火了？」
據了解，失火的1層樓平房為母、子兩人同住，今晚兒子外出採買物品，鄰居發現他家裡冒出濃煙，隨後就竄出大火，趕緊通報警消，母親遭屋頂塌陷而困住，消防人員救出她後，兒子也急得搭上救護車一同到醫院。
嘉縣消防局朴子分隊小隊長蔡文嘉說，抵達現場時屋舍全面燃燒，屋主兒子表示母親受困屋子裡面，且行動不便、眼睛失明，立即出水搶救，火勢也立即控制，派人入室搜救，但發現婦人時已無生命跡象。詳細起火原因仍調進一步釐清。
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