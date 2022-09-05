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影／龜山高級火鍋店冒大火延燒5戶 消防隊全力搶救中

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一家高級火鍋店今晚6時許傳火警，延燒鄰近5戶住商家，消防局接獲大量報案電話，前往救援，目前已經控制火勢，且無人受傷、受困，還在全力撲救中，初步研判是變電箱起火。

消防局今晚6時16分獲報，龜山坪頂地區文化三路一家高級火鍋店起火，且延燒旁邊住家，7時28分升為二級火警，消防隊不敢大意，多達36車92人趕到場，所幸現場無危險物品，無人員受傷受困；火勢雖延燒5戶，但大多是無人嗯商家，部分2樓住戶也都疏散，經搶救火勢已於8時5分控制。

現場起初懷疑是店外5輛轎車起火，後來業者到場稱可能是變電箱，消防隊為了打火，出動圓盤切割器將鐵門鋸開，入內灌救，詳細起火原因有待調查釐清。警方也到場管制交通，呼籲民眾注意通行安全。

龜山一家高級火鍋店今晚起火，疑似店內有轎車引燃，消防員以圓盤切割器破壞鐵捲門。記者楊湛華／翻攝
龜山一家高級火鍋店今晚起火，疑似店內有轎車引燃，消防員以圓盤切割器破壞鐵捲門。記者楊湛華／翻攝
龜山一家高級火鍋店今晚起火，延燒5戶，消防隊已控制火勢，還在全力撲滅。記者楊湛華／翻攝
龜山一家高級火鍋店今晚起火，延燒5戶，消防隊已控制火勢，還在全力撲滅。記者楊湛華／翻攝

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