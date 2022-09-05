影／高雄工人遭50公斤螺絲活埋送醫不治 搶救影片曝光

高雄市阿蓮區中山路一間工廠60歲劉姓工人，今天晚上7時33分許，在廠內操作天車不慎，導致6桶50公斤的螺絲滾落，當場將劉男重壓在下方，消防局獲報出動2車5人前往搶救，花了約50分鐘才將活埋的劉搶救脫困，但劉已無生命跡象，送醫宣告不治。

警消指出，劉姓工人當時在阿蓮區中山路工廠工作，今天晚上7時33分許，劉男操作天車不慎，碰撞到螺絲桶，其中6桶約50公斤重的螺絲滾落，劉當場被重壓在螺絲桶下方。