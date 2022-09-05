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工人操作天車不慎 遭6桶300公斤螺絲重壓無生命跡象
高雄市阿蓮區中山路一間工廠60歲劉姓工人，今天上午7時33分許，在廠內操作天車不慎，導致6桶共300公斤的螺絲桶落下，當場將劉男重壓在下方濺血，消防局獲報出動2車5人前往搶救，花了約50分鐘才將劉搶救脫困，但傷者已無生命跡象，送醫搶救中。
【中央社高雄5日電】
高雄劉姓工人今天上午7時30分左右，在阿蓮區中山路螺絲工廠疑操作天車不慎，導致6桶各50公斤重的螺絲桶滑落，劉男遭重壓送醫不治。高市勞工局到場勒令停工並派員慰助家屬。
警消人員上午獲報趕到，發現60歲劉姓工人遭螺絲桶重壓，當場失去呼吸心跳，上午約8時20分將劉男救出送醫，仍不治身亡。
高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀告訴中央社記者，初步檢查研判可能原因為使用固定式起重機進行吊掛作業，因吊掛用具誤鈎船型桶吊耳，致船型桶滑落壓傷致死。
勞工局已勒令現場停工釐清肇因，同時派員辦理罹災勞工家屬相關慰助事宜；雇主因涉違職安法，可處3至30萬元罰鍰。
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