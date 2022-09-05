影／漁船近岸違規拖網捕漁 海巡無人機蒐證查獲

海巡署第四巡防區指揮部昨天由雷達偵蒐發現台中高美濕地前方海域，一艘漁船疑似於3浬內違規拖網作業，海巡署中部分署第三岸巡隊派遣UAV無人機區隊飛往蒐證，將相關違規資料函送主管機關裁處。

最近因軒蘭諾颱風過境海象不佳，漁船多日未出港作業，昨天解除颱風警報，有多艘漁船出港搶漁獲，海巡署第四巡防區雷達操作員執行勤務時，發現有漁船在高美濕地前方海域，疑似有3浬內近岸違規拖網情形，立即通報第三岸巡隊無人機（UAV)區隊派遣無人機至現場蒐證，並拍下該漁船疑似近岸違規拖網捕魚畫面，後續將相關資料函送主管機關裁處。