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影／漁船近岸違規拖網捕漁 海巡無人機蒐證查獲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署第四巡防區指揮部昨天由雷達偵蒐發現台中高美濕地前方海域，一艘漁船疑似於3浬內違規拖網作業，海巡署中部分署第三岸巡隊派遣UAV無人機區隊飛往蒐證，將相關違規資料函送主管機關裁處。

最近因軒蘭諾颱風過境海象不佳，漁船多日未出港作業，昨天解除颱風警報，有多艘漁船出港搶漁獲，海巡署第四巡防區雷達操作員執行勤務時，發現有漁船在高美濕地前方海域，疑似有3浬內近岸違規拖網情形，立即通報第三岸巡隊無人機（UAV)區隊派遣無人機至現場蒐證，並拍下該漁船疑似近岸違規拖網捕魚畫面，後續將相關資料函送主管機關裁處。

第三岸巡隊表示，UAV無人機區隊發揮機動及科技蒐證的特性，同時對近海偵蒐勤務具彈性，有效迅速應處，協助打擊海上違規作業漁船，積極保護海洋生態及資源，呼籲民眾如於海域岸際發現不法，可撥打「118」服務專線，海巡署將迅速處理。

雷達偵蒐發現台中高美濕地前方海域，漁船疑似於3浬內違規拖網作業，海巡署中部分署第三岸巡隊派遣UAV無人機區隊前往蒐證。圖／海巡署提供
雷達偵蒐發現台中高美濕地前方海域，漁船疑似於3浬內違規拖網作業，海巡署中部分署第三岸巡隊派遣UAV無人機區隊前往蒐證。圖／海巡署提供
雷達偵蒐發現台中高美濕地前方海域，漁船疑似於3浬內違規拖網作業，海巡署中部分署第三岸巡隊派遣UAV無人機區隊前往蒐證。圖／海巡署提供
雷達偵蒐發現台中高美濕地前方海域，漁船疑似於3浬內違規拖網作業，海巡署中部分署第三岸巡隊派遣UAV無人機區隊前往蒐證。圖／海巡署提供

海巡署 高美濕地 颱風

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