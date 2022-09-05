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南投縣府成立打詐南投隊 加強宣傳防詐與肅清集團

中央社／ 南投縣5日電

南投縣政府今天成立打詐南投隊，結合相關局處以多元管道加強宣傳防詐資訊，及落實識詐、堵詐、阻詐、懲詐工作，由警察局與南投地方檢察署合作加強打擊不法、肅清詐騙集團

配合內政部新世代打擊詐欺策略行動綱領，南投縣政府今天下午在警察局召開防詐騙合作宣導平台會議，由南投縣副縣長陳正昇主持，會中宣布成立「打詐南投隊」，結合縣府警察局、教育處、消防局、民政處、衛生局、新聞及行政處、社會及勞動處、校外生活輔導會等相關局處，以多元管道加強宣傳防詐資訊。

陳正昇致詞表示，詐騙手法層出不窮，常結合時事，如假冒衛生福利部的防疫補助詐騙簡訊，也由於網路社群發達及通訊軟體便利，讓詐騙集團擁有更多管道，增加防詐難度，面對日新月異的詐騙手法，縣府正式成立「打詐南投隊」，動員相關局處共同盡一份心力。

陳正昇說，打詐重要工作包含識詐、堵詐、阻詐、懲詐。識詐方面強化宣導如何分辨詐騙手段，堵詐及阻詐則是配合國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會擬定的偵防策略，如摧毀詐騙集團通訊工具與網路、追查贓款流向等，阻擋詐騙集團金流，懲詐則由警察局與南投地檢署合作加強打擊不法、肅清詐騙集團。

警察局也提醒，近期流傳簡訊、郵件、LINE發送：「衛生福利部恭喜您符合條件，可領防疫補貼，複製連結領取」，並假冒衛福部名義製作假網頁，誘騙民眾提供身分證、輸入個資、銀行帳戶等，請民眾勿上當；另外，海外打工以「免經驗高薪、年收百萬」等誘騙民眾從事詐騙，甚至性剝削、奴役、摘器官，請養成查證習慣，提高警覺，可撥165防詐專線諮詢。

詐騙集團 南投 警察

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