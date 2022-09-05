柯志恩和2議員候選人海報遭盜 男落網稱：想收藏美女

高雄市國民黨左楠區議員候選人白喬茵，張貼在公車站海報不翼而飛，白報案後，轄區警方查出時代力量市議員候選人鄭侑青和藍營市長參選人柯志恩海報同一時間也遭盜，警方追查後，查出陳男當天徒步4小時連偷3人海報，落網稱「想收藏美女」。

國民黨籍左楠市議員提名候選人白喬茵，設立於左營區崇德路近蓮潭會館公車站牌選舉海報失蹤，白喬茵在臉書上發文，要求破壞她海報的人，「想要照片可以說，簽名也沒問題，但是可以不要破壞我的廣告嗎？宣傳資源已很少了」，並趣稱「想索取海報請來訊」。

轄區左營警分局警方受理白喬茵的報案後，立即組成專案小組，沿路調閱監視器找尋可疑人士，發現1日凌晨2點28分，一名身穿白色短袖上衣、黑色短褲、夾腳拖鞋、左手抱有紙箱的男子，先割走白喬茵的海報，隨後於凌晨3點24分許，又至左營大路及海功路口，割走國民黨籍市長候選人柯志恩及時代力量籍市議員候選人鄭侑青的海報。