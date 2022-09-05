影／最美魚販被盜圖徵友媽氣炸 女星劉心語高EQ回應

「最美魚販」彰化女兒、藝人劉心語（阿澎）最近被詐騙集團盜用照片在臉書社團po詐騙文徵友，她得知後今天回應媒體說「感謝這位盜圖的人幫我徵婚，但是我真的不需要！」，劉媽媽則說，她是個清白、很努力的女孩子，照片竟被拿來做壞事，實在讓人很生氣。

劉心語因常在彰化縣社頭鄉市場幫家人賣魚，被冠上「最美魚販」封號，但最近在臉書《花壇人大小事》網站上卻有一篇po文竟是用劉心語在幫家人賣魚的照片，還寫著「賣魚為生真的很丟人嗎？很多人嘲諷我是個賣魚妹，一輩子都嫁不出去，還有人要我嗎？誰要娶了我，不打我，對我好，洗衣做飯生兒子我樣樣會，不嫌棄的聯繫我」，並要網友加line。

事實上劉心語戲劇、主持、代言等邀約不斷，這篇po文一看就知是詐騙文，讓網友無奈的是最近擁有社團成員約有1萬5千人的《花壇人大小事》網站被清涼交友圖文攻佔，讓網友不勝其擾，有網友留言說「現在這個社團，突然出現很多美女要交友的，那些全部是詐騙，好手好腳的不工作，整天只想騙人」。

劉心語今天接到媒體詢問，則展現高EQ留訊息表示，「現在很多人都這樣子盜圖，這樣行為真的很不可取，也感謝這位盜圖的人幫我徵婚！但是我真的不需要！現在只想全心全意在工作上！ 每天忙碌訓練，希望把握在全明星運動會中，揮灑自己的汗水與熱血。 要多多支持黃隊呦，我們真的很努力」。

不過在老家的劉媽媽得知後非常生氣說，心語是個這麼清白、又努力的女孩子，那麼努力在工作，竟被拿出來做壞事，實在很不好，他們是很清白的家庭，鄉下地方很純樸，看到這個實在很生氣。