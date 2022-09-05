妙齡女台中捷運恐慌症爆發 暖警耐心安撫查身分找家人

台中市一名妙齡女子前天出現在捷運大慶站，被站方人員發現，在站內徘徊，眼神空洞，面對站員詢問，表情木然，毫無回應，因此通知捷運警察到場協助，經兩名警員在場耐心溝通後，女子才用極緩慢速度，拿出身分證，女子父親到場後透露，女兒有恐慌症、畏懼症，感謝警方即時協助。

台中市捷運警察隊第一分隊在前天晚間8時許，接獲捷運大慶站有一名年約20歲的女子行為異常，需要協助，警員林子豪、黃弘志前往查處。

大慶站值班站長表示，女子進站後，在站內閘門及電梯附近徘徊超過半小時，神情恍惚、眼神空洞，經關心慰問，女子仍無表情，一言不發。

兩警持續跟女子溝通，問到「有沒有人欺負妳」時，女子停了十多秒，才回應「沒有」，警方再詢問女子身上是否有證件時，女子以很緩慢的速度，將身分證拿出，接著又以緩慢速度放回，不過此舉讓警方順利查出女子身分，聯絡到家人到捷運站。

女子父親到站時，情緒激動的擁抱女兒，女子父親說，女兒有告知要到彰化找男朋友，可能回家時，因為過去罹患的壓力性精神病史，造成發病時有恐慌症、畏懼症等病徵，感謝站方、警方及時發現，才沒讓女兒發生意外。