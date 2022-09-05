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影／為了撿手機受困舊衣回收箱1.5小時 婦人：差點沒氣了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市年近七旬的黃姓婦人把頭探入舊衣回收箱的投入口，想拿回舊衣口袋內的手機，結果掉入回收箱，因為頭上腳下，右腳又被投入口夾住，無法脫困，還好有手機打110求救。婦人困在回收箱一個半小時才被救出，回想待救過程，吐了一口氣說「差點沒氣了。」

基隆市警方今天凌晨3點45分接獲黃姓婦人報案，說她掉進中和路168巷「回收的地方」，但無法清楚說出位置。員警到場找尋沒有發現，直到5點左右，有名早起運動市民跟警方說，看到她受困168巷7弄口的舊衣回收箱才找到人。

警方聯絡消防人員到場協助，先打開投入口讓婦人把腳伸進回收箱，消防員再持切割器，切開回收箱的鎖頭，順利打開門。

黃姓婦人如倒栽蔥般困在回收箱一個半小時，已無力自行爬出。1名消防員先進入回收箱，協助黃姓婦人穩住身體，調整調勢後，再協助她先把雙腳伸出回收箱，由外面的消防員接應，安全離開回收箱。

黃姓婦人說，把舊衣投入回收箱後，才想起手機放在某件舊衣口袋。她拿丈夫的手機在回收箱旁撥通電話，果然聽到回收箱內傳來答鈴聲。這座回收箱當時斜靠在護欄上，她才嘗試從投入口探頭進去，想找到那件舊衣拿回手機。

由於回收箱內衣物不多，黃姓婦人為了拿到底部的衣服，上半身全進入回收箱，結果重心不穩，整個人滑落進去，右腳還卡住，還好有手機打110求救。救護人員檢視黃姓婦人沒有外傷，她也表示不用送醫，略為休息後自行騎機車返家，結束這場驚魂記。

基隆市年近七旬的黃姓婦人想取回舊衣回收箱內的手機時，不小心掉落回收箱，右腳卡在投入口，一個半小時後才被警消救出來。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近七旬的黃姓婦人想取回舊衣回收箱內的手機時，不小心掉落回收箱，右腳卡在投入口，一個半小時後才被警消救出來。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近七旬黃姓婦人從舊衣回收箱投入口，想拿回誤投入的手機時落入回收箱，一個半小時後才被警消救出來。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近七旬黃姓婦人從舊衣回收箱投入口，想拿回誤投入的手機時落入回收箱，一個半小時後才被警消救出來。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近七旬的黃姓婦人想取回舊衣回收箱內的手機時，不小心掉落回收箱，消防員切開門鎖救人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近七旬的黃姓婦人想取回舊衣回收箱內的手機時，不小心掉落回收箱，消防員切開門鎖救人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近七旬的黃姓婦人想取回舊衣回收箱內的手機時，不小心掉落回收箱，一個半小時後才被警消救出來，結束驚魂記。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近七旬的黃姓婦人想取回舊衣回收箱內的手機時，不小心掉落回收箱，一個半小時後才被警消救出來，結束驚魂記。記者邱瑞杰／翻攝

消防員 基隆

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