影／為了撿手機受困舊衣回收箱1.5小時 婦人：差點沒氣了

基隆市年近七旬的黃姓婦人把頭探入舊衣回收箱的投入口，想拿回舊衣口袋內的手機，結果掉入回收箱，因為頭上腳下，右腳又被投入口夾住，無法脫困，還好有手機打110求救。婦人困在回收箱一個半小時才被救出，回想待救過程，吐了一口氣說「差點沒氣了。」

基隆市警方今天凌晨3點45分接獲黃姓婦人報案，說她掉進中和路168巷「回收的地方」，但無法清楚說出位置。員警到場找尋沒有發現，直到5點左右，有名早起運動市民跟警方說，看到她受困168巷7弄口的舊衣回收箱才找到人。

警方聯絡消防人員到場協助，先打開投入口讓婦人把腳伸進回收箱，消防員再持切割器，切開回收箱的鎖頭，順利打開門。

黃姓婦人如倒栽蔥般困在回收箱一個半小時，已無力自行爬出。1名消防員先進入回收箱，協助黃姓婦人穩住身體，調整調勢後，再協助她先把雙腳伸出回收箱，由外面的消防員接應，安全離開回收箱。

黃姓婦人說，把舊衣投入回收箱後，才想起手機放在某件舊衣口袋。她拿丈夫的手機在回收箱旁撥通電話，果然聽到回收箱內傳來答鈴聲。這座回收箱當時斜靠在護欄上，她才嘗試從投入口探頭進去，想找到那件舊衣拿回手機。