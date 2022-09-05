高雄男家堆爆竹煙火趁中秋撈一筆 消防局抄獲下場慘了
高雄市一名黃姓男子在前鎮區家中違規儲放大量爆竹煙火，消防局獲報，前往查緝，當場在黃男家中搜出超過管制量1.49倍的爆竹；據悉，黃男疑趁中秋想賣爆竹撈一筆，消防局除當場予以沒收外，並依違反「爆竹煙火管理條例」開出12萬元罰單。
高市消防局上個月22日起展開中秋節專案宣導，訪視及巡邏轄內爆竹煙火的相關處所，並至各宮廟宣導爆竹煙火規範，以確保市民生命財產安全。
消防局接獲民眾檢舉，指43歲黃姓男子在前鎮區住處堆放大量爆竹，擔心住家周圍會有安危，消防員獲報後，26日前往黃男住家查緝，當場發現客廳堆放一箱箱爆竹煙火，已超過管制量1.49倍。
消防人員懷疑黃男堆放爆竹想趁中秋節販賣賺錢，先將查扣爆竹予以沒收，並依違反「爆竹煙火管理條例」第4條規定，對黃男開出12萬元罰單。
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