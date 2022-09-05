快訊

曾表態不選最後一刻卻登記掀風暴 陳麗娜：用無黨籍拚連任

影像曝光！北市松山區發生當街性侵案 夜歸女遭問路男強壓動手

棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

高雄男家堆爆竹煙火趁中秋撈一筆 消防局抄獲下場慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名黃姓男子在前鎮區家中違規儲放大量爆竹煙火，消防局獲報，前往查緝，當場在黃男家中搜出超過管制量1.49倍的爆竹；據悉，黃男疑趁中秋想賣爆竹撈一筆，消防局除當場予以沒收外，並依違反「爆竹煙火管理條例」開出12萬元罰單

高市消防局上個月22日起展開中秋節專案宣導，訪視及巡邏轄內爆竹煙火的相關處所，並至各宮廟宣導爆竹煙火規範，以確保市民生命財產安全。

消防局接獲民眾檢舉，指43歲黃姓男子在前鎮區住處堆放大量爆竹，擔心住家周圍會有安危，消防員獲報後，26日前往黃男住家查緝，當場發現客廳堆放一箱箱爆竹煙火，已超過管制量1.49倍。

消防人員懷疑黃男堆放爆竹想趁中秋節販賣賺錢，先將查扣爆竹予以沒收，並依違反「爆竹煙火管理條例」第4條規定，對黃男開出12萬元罰單。

高市消防人員懷疑黃男堆放爆竹想趁中秋節販賣賺錢，先將查扣爆竹予以沒收。記者石秀華／翻攝
高市消防人員懷疑黃男堆放爆竹想趁中秋節販賣賺錢，先將查扣爆竹予以沒收。記者石秀華／翻攝
高雄市一名黃姓男子在前鎮區家中違規儲放大量爆竹煙火，對黃男開出12萬元罰單。記者石秀華／翻攝
高雄市一名黃姓男子在前鎮區家中違規儲放大量爆竹煙火，對黃男開出12萬元罰單。記者石秀華／翻攝

中秋節 罰單 消防員

延伸閱讀

騰訊遊戲：中秋假期間未成年人只能玩4小時

彰化+994確診 王惠美：中秋最好別跟不熟者烤肉

屏東不跟進中秋微管制 建議未打疫苗老幼勿群聚烤肉

南投郡大林道女山友如廁跌落山谷 頭部重創死亡

相關新聞

影／為了撿手機受困舊衣回收箱1.5小時 婦人：差點沒氣了

基隆市年近七旬的黃姓婦人把頭探入舊衣回收箱的投入口，想拿回舊衣口袋內的手機，結果掉入回收箱，因為頭上腳下，右腳又被投入口...

高雄男家堆爆竹煙火趁中秋撈一筆 消防局抄獲下場慘了

高雄市一名黃姓男子在前鎮區家中違規儲放大量爆竹煙火，消防局獲報，前往查緝，當場在黃男家中搜出超過管制量1.49倍的爆竹；...

影／導航又出包 高雄女全家出遊險受困南投山區

高雄市黃姓女子日前與家人到中部旅遊，想從南投國姓前往台中新社，未料跟著手機導航走，卻被帶往中坑產業道路，迷失方向且荒煙蔓...

影／疑不滿遭開罰 狗園負責人爬新北市府3樓作勢跳樓

桃園觀音區愛媽狗園李姓負責人遭檢舉，新北動保處稽查後開罰20萬3千元，後續桃園動保處也開罰29萬元，共計49萬3000元...

左轉占用對向路口 新北7個月發生826起事故

新北市交通事件裁決處統計，新北市去年汽、機車因「行經交岔路口未達中心處，佔用來車道搶先左轉彎」違規案件計有1394件，而...

駕駛分神釀禍 國3中和隧道遊覽車撞「紅斑馬」再撞前車

國道3號北上35K處，今天發生國道警車「紅斑馬」等3車追撞事故。一名6旬黃姓男子中午12點多駕駛遊覽車，行經高速公路中和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。