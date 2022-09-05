影／導航又出包 高雄女全家出遊險受困南投山區

高雄市黃姓女子日前與家人到中部旅遊，想從南投國姓前往台中新社，未料跟著手機導航走，卻被帶往中坑產業道路，迷失方向且荒煙蔓草，只好報警求助，當地員警及村民急找人，總算發現黃女一家並協助脫困，警民伸援影片今曝光。

埔里警分局指出，高雄市黃姓女子一家4口本月1日開車到中部旅遊，先前往南投日月潭，之後要轉往台中新社景點遊玩，原本從魚池行經埔里、國姓，走台21線過了國姓長豐、長福村，就能抵達新社，未料手機導航卻出狀況。

據了解，黃女跟著手機導航開車，起初路線正常，但開到國姓長豐村時，導航方向卻越往山區去，但黃不熟路況便隨導航指示行駛，未料越開越偏僻，且道路越來越狹窄，己乎無法會車，更難以迴轉調頭，因已迷失方向，黃女急忙報案求助。

埔里警分局表示，黃女當下先打119求助，經119轉通報後警方，但因她不了解路況，也不知道身在何處，因此調派長流派出所協助找人，該所員警葉建忠獲報後，立刻與黃女連繫，並安撫她不用緊張，同時請她口述其所在位置。

葉建忠說，他根據黃女描述曾行經的方向及地形，還有她用手機拍攝的受困地點照片和經緯座標，研判應該是被導航帶往長豐村中坑產業道路，他因此與村民合作找人，果然順利找到，並協助黃女將車子開下山，結束這場迷航驚魂。