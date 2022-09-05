影／疑不滿遭開罰 狗園負責人爬新北市府3樓作勢跳樓

桃園觀音區愛媽狗園李姓負責人遭檢舉，新北動保處稽查後開罰20萬3千元，後續桃園動保處也開罰29萬元，共計49萬3000元。不料李姓負責人疑似不滿被開罰高額罰鍰，傳訊給動保處揚言「等著收屍體」，今日下午約3時左右，李姓負責人爬上新北市府市民廣場的白色棚子作勢要輕生，動保處、消防局在一旁勸說，雙方僵持半小時，最後消防局出動雲梯車將人救下，現已送往醫院。

新北動保處日前因接獲舉報，稽查李姓負責人在新北的狗園，發現犬隻瘦弱，皮膚病顯著，且總計有2犬死亡隻，1具白頭骨。動保處依違反動保法開罰20萬3000元罰鍰，並將132犬隻全數沒入並列黑名單，終身不得再飼養及認養，後續約談負責人移送法辦。

桃園動保處近日也蒐證及調查後，就飼養環境、晶片除戶、犬隻疏縱及未完成絕育等部分做出行政裁罰，裁處29萬元，加上新北動保處罰鍰，共計開罰49萬3000元。

不料李姓負責人疑似不滿被開罰高額罰鍰，又擔心狗園的犬隻無人照料，導致情緒不穩，近日不斷向新北動保處抗議，甚至傳訊揚言「等著收屍體」。今日下午約3時爬上新北市府市民廣場的白色棚子作勢要輕生，動保處、消防局在一旁勸說，雙方僵持約半小時，最後消防局出動雲梯車將人救下，現已送往醫院。

動保處長楊淑方說，由於李姓民眾無法接受被列為黑名單，且終身不得再飼養及認養以及開罰過高，盼外界不要再刺激她，同時也跟新北動保相關基金會志工合作，每天去狗園清掃、照顧。

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