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左轉占用對向路口 新北7個月發生826起事故

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導

新北市交通事件裁決處統計，新北市去年汽、機車因「行經交岔路口未達中心處，佔用來車道搶先左轉彎」違規案件計有1394件，而今年截至7月底則有826件，裁決處呼籲汽機車駕駛人應確實遵守左轉彎規定，並依照標誌、標線、號誌行駛。

裁決處處長李忠台表示，常見道路上有駕駛人為了貪圖一時之便，左轉彎時以斜切到對向車道搶快左轉，發生交通事故。

日前新北市一名汽車駕駛即因占用來車道搶快左轉，而與對向直行機車發生碰撞，造成機車騎士死亡，經法官檢視相關影像跡證後，判決汽車駕駛過失致人於死，處有期徒刑8個月。

 裁決處指出，依據道路交通安全規則第102條第1項第5款規定，汽車行駛至交岔路口左轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉。

裁決處表示，依道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款規定，汽車駕駛人行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎，依法最高可裁處1800元罰鍰。

裁決處提醒，駕駛人切勿貪快以斜切方式、占用來車道左轉，應禮讓直行車先行，並於行至交岔路口中心處再左轉，以策安全也避免交通事故的發生。

新北市去年汽、機車因「行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎」違規案件計有1394件，而今年截至7月底則有826件。圖／新北市交通局提供
新北市去年汽、機車因「行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎」違規案件計有1394件，而今年截至7月底則有826件。圖／新北市交通局提供

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