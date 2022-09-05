左轉占用對向路口 新北7個月發生826起事故

新北市交通事件裁決處統計，新北市去年汽、機車因「行經交岔路口未達中心處，佔用來車道搶先左轉彎」違規案件計有1394件，而今年截至7月底則有826件，裁決處呼籲汽機車駕駛人應確實遵守左轉彎規定，並依照標誌、標線、號誌行駛。

裁決處處長李忠台表示，常見道路上有駕駛人為了貪圖一時之便，左轉彎時以斜切到對向車道搶快左轉，發生交通事故。

日前新北市一名汽車駕駛即因占用來車道搶快左轉，而與對向直行機車發生碰撞，造成機車騎士死亡，經法官檢視相關影像跡證後，判決汽車駕駛過失致人於死，處有期徒刑8個月。

裁決處指出，依據道路交通安全規則第102條第1項第5款規定，汽車行駛至交岔路口左轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉。

裁決處表示，依道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款規定，汽車駕駛人行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎，依法最高可裁處1800元罰鍰。