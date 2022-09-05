線上假爺孫戀真詐財 老翁受騙「蜜月基金」攏是假
北投82歲陳姓老翁日前到永豐銀行北投分行臨櫃存匯，聲稱要投資使用卻不斷看手機，銀行關懷提問後報案，警方到場發現陳翁遭受戀愛型投資詐騙，暱稱「王小菲」女子哄騙匯款3萬元，作為蜜月基金，警方成功攔阻詐騙，陳翁沒有損失財物。
北投警方指出，日前永豐銀行北投分行陳姓襄理報案，82歲陳翁疑似遭詐騙，巡邏警員馬子閔、章庭瑋趕赴到場，發現老翁用手機LINE交友，和認識不久、暱稱「王小菲」之人，互稱「寶貝、親愛的」對方多次用「愛的誠意」誘使老翁匯款投資虛假股票，誆騙作為「蜜月基金」要求老翁國內臨櫃存匯3萬元。
銀行襄理關懷提問，發現老翁對於匯款帳戶、投資標的等含糊應答，且不斷地頭看手機，察覺有異狀報案，警方到場後，隨即發現是詐騙騙局，耐心說明戀愛投資詐騙手法。
老翁驚覺受騙停辦手續，同時封鎖刪除對方LINE帳號，也感謝警方順利阻止匯款，沒造成財物損失。警方呼籲，民眾使用手機中各類聊天軟體時應保持警覺，如遇陌生人士加入好友，當心戀愛投資詐騙，親暱稱呼、推薦線上投資、懇求借貸都是常見詐騙手法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言