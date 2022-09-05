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線上假爺孫戀真詐財 老翁受騙「蜜月基金」攏是假

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北投82歲陳姓老翁日前到永豐銀行北投分行臨櫃存匯，聲稱要投資使用卻不斷看手機，銀行關懷提問後報案，警方到場發現陳翁遭受戀愛型投資詐騙，暱稱「王小菲」女子哄騙匯款3萬元，作為蜜月基金，警方成功攔阻詐騙，陳翁沒有損失財物。

北投警方指出，日前永豐銀行北投分行陳姓襄理報案，82歲陳翁疑似遭詐騙，巡邏警員馬子閔、章庭瑋趕赴到場，發現老翁用手機LINE交友，和認識不久、暱稱「王小菲」之人，互稱「寶貝、親愛的」對方多次用「愛的誠意」誘使老翁匯款投資虛假股票，誆騙作為「蜜月基金」要求老翁國內臨櫃存匯3萬元。

銀行襄理關懷提問，發現老翁對於匯款帳戶、投資標的等含糊應答，且不斷地頭看手機，察覺有異狀報案，警方到場後，隨即發現是詐騙騙局，耐心說明戀愛投資詐騙手法。

老翁驚覺受騙停辦手續，同時封鎖刪除對方LINE帳號，也感謝警方順利阻止匯款，沒造成財物損失。警方呼籲，民眾使用手機中各類聊天軟體時應保持警覺，如遇陌生人士加入好友，當心戀愛投資詐騙，親暱稱呼、推薦線上投資、懇求借貸都是常見詐騙手法。

北投分局光明派出所警員章庭瑋（左）、馬子閔，順利攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局光明派出所警員章庭瑋（左）、馬子閔，順利攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝

詐騙 北投

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