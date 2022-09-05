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影／高雄7旬翁駕車左彎撞機車 騎士帶車噴飛再撞2騎士

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市71歲盧姓老翁今天下午駕駛轎車行經五甲一路，欲左轉中崙路，擦撞朱姓機車騎士；朱男連人帶車衝撞路旁等紅綠燈的2名機車騎士及1輛轎車，致3騎士手腳擦挫傷。警方到場，調查5人均未酒駕，詳細肇責由警方調查中。

警方指出，盧姓老翁今天下午3時許，駕駛轎車沿鳳山區五甲一路由東向西行駛，於路口左轉中崙路時，和56歲朱姓男子騎乘的機車相撞，撞擊力導致朱男連人帶車噴飛，衝撞在路口等紅燈的18歲的吳姓男子、35歲的柯姓女子2名機車騎士，以及55歲的王姓男子駕駛的小客車。

車禍發生後，現場一片凌亂，盧翁的轎車保險桿脫落，朱男等3名騎士手腳擦挫傷，機車車體毀損，轄區鳳山警分局警方到場處理，對盧等5人施以酒測，5人均未酒駕行為，詳細車禍肇責由警方調查釐清中。

高市鳳山區今天下午發生一起車禍意外，現場一片凌亂，盧姓老翁的轎車保險桿脫落。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區今天下午發生一起車禍意外，現場一片凌亂，盧姓老翁的轎車保險桿脫落。記者石秀華／翻攝
高雄盧姓7旬老翁駕駛轎車在鳳山區五甲一路欲左轉中崙路，擦撞朱姓機車騎士，朱男帶車噴飛再撞2騎士及1輛轎車。記者石秀華／翻攝
高雄盧姓7旬老翁駕駛轎車在鳳山區五甲一路欲左轉中崙路，擦撞朱姓機車騎士，朱男帶車噴飛再撞2騎士及1輛轎車。記者石秀華／翻攝

機車騎士 車禍

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