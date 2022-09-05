影／高雄7旬翁駕車左彎撞機車 騎士帶車噴飛再撞2騎士

高雄市71歲盧姓老翁今天下午駕駛轎車行經五甲一路，欲左轉中崙路，擦撞朱姓機車騎士；朱男連人帶車衝撞路旁等紅綠燈的2名機車騎士及1輛轎車，致3騎士手腳擦挫傷。警方到場，調查5人均未酒駕，詳細肇責由警方調查中。

警方指出，盧姓老翁今天下午3時許，駕駛轎車沿鳳山區五甲一路由東向西行駛，於路口左轉中崙路時，和56歲朱姓男子騎乘的機車相撞，撞擊力導致朱男連人帶車噴飛，衝撞在路口等紅燈的18歲的吳姓男子、35歲的柯姓女子2名機車騎士，以及55歲的王姓男子駕駛的小客車。