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南投郡大林道女山友如廁跌落山谷 頭部重創死亡

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣信義鄉南三段郡大林道意外事故，不幸傳回死訊，一名56歲林姓女山友清晨6時在宿營地上廁所時，不小心摔落70公尺深山谷，頭部重創死亡，南投消防局表示，待明天天晴後，回報座標，再申請直升機實施傷患吊掛作業。

南投消防局大隊長林正宜指出，這名女山友清晨6時在宿營地上廁所時，不小心摔落山谷，領隊回報頭部嚴重受創，因而請求救援。義消山搜由郡大林道33公里處出發，徒步前往43公里出事地點，下午1時43分回報女山友已明顯死亡，致命傷在頭部，並開始有屍僵的現象。

南投消防局表示，今天清晨6時18分接獲報案，一支8人登山隊於8月27日由花蓮瑞穗入山，攀爬南三段，預計今天下山，但一名林姓女山友不幸清晨6時，於郡大林道43公里處摔落山谷，深度不只20公尺，而是超過3倍的山谷，頭部嚴重受創，請求救援。

由於連日受颱風影響，前往郡大林道沿線至32公里，有多處落石倒木，道路已全面中斷，車輛無法進入，南投林務局已請施工廠商沿路往上清除，但為安全遇雨無法施工，情況十分危急。

南投消防局為加速救援時效，申請直升機上午10時32分降落和社停機坪 11時03分搭載6人救難人員降落郡大林道36公里支線停機坪趕赴現場救援。

大隊長林正宜指出，搜救人員經2個多小時徒步前往事故地點後，發現女山友已明顯死亡並出現屍僵現象，目前正在包裹遺體，準備背負上林道，先回到36公里停機坪處紮營，由於現場起大霧中，計畫再宿營一夜，待明天天晴後，屆時回報座標，再申請直升機實施傷患吊掛作業。

南投人肉119出動！救援人員目前揹負大體下撤中，將撤至直升機吊掛處，再視天候狀況申請直升機吊掛。圖／南投消防局提供
南投人肉119出動！救援人員目前揹負大體下撤中，將撤至直升機吊掛處，再視天候狀況申請直升機吊掛。圖／南投消防局提供
南投人肉119出動！救援人員目前揹負大體下撤中，將撤至直升機吊掛處，再視天候狀況申請直升機吊掛。圖／南投消防局提供
南投人肉119出動！救援人員目前揹負大體下撤中，將撤至直升機吊掛處，再視天候狀況申請直升機吊掛。圖／南投消防局提供
南投人肉119出動！救援人員目前背負遺體下撤中，將撤至直升機吊掛處，再視天候狀況申請直升機吊掛。圖／南投消防局提供
南投人肉119出動！救援人員目前背負遺體下撤中，將撤至直升機吊掛處，再視天候狀況申請直升機吊掛。圖／南投消防局提供
南投人肉119出動！救援人員目前背負遺體下撤中，將撤至直升機吊掛處，再視天候狀況申請直升機吊掛。圖／南投消防局提供
南投人肉119出動！救援人員目前背負遺體下撤中，將撤至直升機吊掛處，再視天候狀況申請直升機吊掛。圖／南投消防局提供
南投人肉119出動！救援人員目前背負遺體下撤中，將撤至直升機吊掛處，再視天候狀況申請直升機吊掛。圖／南投消防局提供
南投人肉119出動！救援人員目前背負遺體下撤中，將撤至直升機吊掛處，再視天候狀況申請直升機吊掛。圖／南投消防局提供
南投人肉119出動！救援人員目前背負遺體下撤中，將撤至直升機吊掛處，再視天候狀況申請直升機吊掛。圖／南投消防局提供
南投人肉119出動！救援人員目前背負遺體下撤中，將撤至直升機吊掛處，再視天候狀況申請直升機吊掛。圖／南投消防局提供

南投 山友 直升機

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