台北老翁誤信詐團6度跑銀行匯款 警阻詐20萬美金

台北市一名繆姓老翁誤信詐騙集團「投資賺很多，進場要及時」話術，到中國信托商業銀行大安分行匯款，要購買虛擬幣，銀行謝姓經理察覺有異，通報轄區警方中正二分局阻止，這也是警方第6次阻止謬翁，成功保住血汗錢。

警方表示，88歲的謬翁平時有在投資，但他近來堅信通訊軟體上的「投資老師」操盤，群組內成員不斷丟出訊息「今天投資又賺很多，進場要及時」，讓謬翁深信不疑。

謬翁自7月14、15日開始，連2天都到中正二分局廈門派出所轄區的銀行匯款，但都被員警攔阻，警方未雨綢繆下，先將謬翁狀況傳送到警方的金融機構安全防護網，提醒各銀行機構多加留意。

後來，謬翁又不斷前往中正區不同家銀行匯款，幸好各金融機構不厭其煩勸說及通報警方到場攔阻，6次下來已成功阻止謬匯款達到20萬美金。

最後，員警將謬翁載到「正牌」的虛擬貨幣交易所開戶，再配合「親情牌」，聯繫上謬翁的兒子勸阻，才突破謬的心房。