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颱風後整理山上祖厝 68歲汐止婦溺斃自家水池

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名68歲蘇姓婦人，今天早上整理汐止山上祖厝時，不明原因跌落深約1.2公尺的菜園蓄水池，她家人事後發現將人救起，惟沒了生命跡象，慌得一邊報案、一邊開車送下山送醫。經救護人員急救無效，家屬心碎放棄急救；詳細案情待釐清。

警、消今天中午12點12分獲報，汐止區汐平路二段282巷有人溺斃要就醫，派員趕抵。趕赴現場時，正好跟自行開車下山送醫的家屬在天峰谷前遇見，救護人員立刻急救，不幸仍無效，家屬見狀況沒好轉，難過表示放棄急救。

汐止警分局鑑識小組，事後至到死者汐平路二段的祖厝採證。初步了解，死者今天早上8點半跟老伴、堂弟一起上山，欲整理颱風過後的山上祖厝，3人分頭整理，不料早上11點多，死者丈夫發現她在蓄水池溺水，發生憾事。

68歲蘇姓老婦，今天跟老伴、堂弟共3人一起去汐止山上，整理颱風過後的祖厝，卻意外溺斃自家菜園蓄水池。記者翁至成／翻攝
68歲蘇姓老婦，今天跟老伴、堂弟共3人一起去汐止山上，整理颱風過後的祖厝，卻意外溺斃自家菜園蓄水池。記者翁至成／翻攝
68歲蘇姓老婦，今天跟老伴、堂弟共3人一起去汐止山上，整理颱風過後的祖厝，卻意外溺斃自家菜園蓄水池。記者翁至成／翻攝
68歲蘇姓老婦，今天跟老伴、堂弟共3人一起去汐止山上，整理颱風過後的祖厝，卻意外溺斃自家菜園蓄水池。記者翁至成／翻攝

汐止 溺水

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