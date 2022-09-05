快訊

中天今告妨礙名譽求償5億 曹興誠：會反告「求償50億」並捐出加強國防

棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

曾獲「模範警察」後替吸金集團狂撈51億 他和2偵查佐都遭撤職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影片曝光！休旅車猛然靠左偏移 新北騎士慘摔鎖骨骨折

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區新北大道與中興北街口，昨晚發生休旅車與機車擦撞車禍，警方調閱監視器，發現肇事主因疑為休旅車猛然靠左偏移，擦撞到左側同向前行的機車，導致女騎士鎖骨骨折，痛到倒地不起，由救護車送台大醫院急救。

這起車禍發生在昨天傍晚近6時，地點在三重區新北大道二段往新莊方向，當時47歲蔡姓男子駕駛休旅車沿新北大道平面車道直行，37歲謝姓女子則騎機車剛下中山橋直行。

由於新北大道二段原本直行3線車道，過了中興北街便縮減為2線，休旅車從最外側打方向燈準備靠左繼續直行時，猛然向左偏移，擦撞到左邊同向行駛的機車，女騎士慘摔倒地不起，稍後由救護車送至台大醫院急診，檢查有鎖骨骨折、手腳多處擦挫傷。蔡姓男子沒有飲酒，詳細車禍原因仍待進一步調查釐清。

車禍發生後，警方到場採證。記者林昭彰／翻攝
車禍發生後，警方到場採證。記者林昭彰／翻攝
救護車將受傷的女騎士送醫急診。記者林昭彰／翻攝
救護車將受傷的女騎士送醫急診。記者林昭彰／翻攝
女騎士慘摔倒地，造成鎖骨骨折。記者林昭彰／翻攝
女騎士慘摔倒地，造成鎖骨骨折。記者林昭彰／翻攝
休旅車從最外側車道向左偏移直行，擦撞到左邊同向前行的機車。記者林昭彰／翻攝
休旅車從最外側車道向左偏移直行，擦撞到左邊同向前行的機車。記者林昭彰／翻攝

休旅車 台大醫院

延伸閱讀

新北嘉義同鄉會晚會喊凍蒜遭制止 林佳龍:民代熱情過頭

林佳龍口出「新的台北市」 侯選辦：不要把新歡當舊愛

桃園男航空城偷電纜爬電桿 見警心虛慘摔笑「還沒剪」

女子從4樓墜落2樓鐵皮屋頂 頭部外傷右大腿骨折送醫

相關新聞

南投郡大林道女山友如廁跌落山谷 頭部重創死亡

南投縣信義鄉南三段郡大林道意外事故，不幸傳回死訊，一名56歲林姓女山友清晨6時在宿營地上廁所時，不小心摔落70公尺深山谷...

影／高雄7旬翁駕車左彎撞機車 騎士帶車噴飛再撞2騎士

高雄市71歲盧姓老翁今天下午駕駛轎車行經五甲一路，欲左轉中崙路，擦撞朱姓機車騎士；朱男連人帶車衝撞路旁等紅綠燈的2名機車...

左轉占用對向路口 新北7個月發生826起事故

新北市交通事件裁決處統計，新北市去年汽、機車因「行經交岔路口未達中心處，佔用來車道搶先左轉彎」違規案件計有1394件，而...

駕駛分神釀禍 國3中和隧道遊覽車撞「紅斑馬」再撞前車

國道3號北上35K處，今天發生國道警車「紅斑馬」等3車追撞事故。一名6旬黃姓男子中午12點多駕駛遊覽車，行經高速公路中和...

線上假爺孫戀真詐財 老翁受騙「蜜月基金」攏是假

北投82歲陳姓老翁日前到永豐銀行北投分行臨櫃存匯，聲稱要投資使用卻不斷看手機，銀行關懷提問後報案，警方到場發現陳翁遭受戀...

台北老翁誤信詐團6度跑銀行匯款 警阻詐20萬美金

台北市一名繆姓老翁誤信詐騙集團「投資賺很多，進場要及時」話術，到中國信托商業銀行大安分行匯款，要購買虛擬幣，銀行謝姓經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。