影片曝光！休旅車猛然靠左偏移 新北騎士慘摔鎖骨骨折

新北市三重區新北大道與中興北街口，昨晚發生休旅車與機車擦撞車禍，警方調閱監視器，發現肇事主因疑為休旅車猛然靠左偏移，擦撞到左側同向前行的機車，導致女騎士鎖骨骨折，痛到倒地不起，由救護車送台大醫院急救。

這起車禍發生在昨天傍晚近6時，地點在三重區新北大道二段往新莊方向，當時47歲蔡姓男子駕駛休旅車沿新北大道平面車道直行，37歲謝姓女子則騎機車剛下中山橋直行。