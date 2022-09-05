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影片曝光！休旅車猛然靠左偏移 新北騎士慘摔鎖骨骨折
新北市三重區新北大道與中興北街口，昨晚發生休旅車與機車擦撞車禍，警方調閱監視器，發現肇事主因疑為休旅車猛然靠左偏移，擦撞到左側同向前行的機車，導致女騎士鎖骨骨折，痛到倒地不起，由救護車送台大醫院急救。
這起車禍發生在昨天傍晚近6時，地點在三重區新北大道二段往新莊方向，當時47歲蔡姓男子駕駛休旅車沿新北大道平面車道直行，37歲謝姓女子則騎機車剛下中山橋直行。
由於新北大道二段原本直行3線車道，過了中興北街便縮減為2線，休旅車從最外側打方向燈準備靠左繼續直行時，猛然向左偏移，擦撞到左邊同向行駛的機車，女騎士慘摔倒地不起，稍後由救護車送至台大醫院急診，檢查有鎖骨骨折、手腳多處擦挫傷。蔡姓男子沒有飲酒，詳細車禍原因仍待進一步調查釐清。
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