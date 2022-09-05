先訪視再關懷 彰警配合天峰慈善會秋節慰問很到位

中秋節近了，彰化縣北斗警分局和天峰慈善會攜手關懷弱族群，今天分成四條路線到北斗區四鄉鎮，贈送民生物資給42戶弱勢民眾，並了解需要協助的事項，弱勢民眾除了感謝，覺得社會還記得他們就心滿意足。

天峰慈善會與彰化縣警察局合作舉辦秋節慰問，一連四天分別訪視全縣373戶弱勢家庭，今天來到北斗警分局的轄區，先在警分局整理物資和編派分成四個小組，前往北斗區四鄉鎮關懷弱勢戶。

「勿以善小而不為，勿以惡小而為之。」天峰慈善會理事長張昌鎰說，天峰慈善會創會宗旨就是要做好事，即使好事規模不大也要用心去做，每一關懷戶都是天峰慈善會人員實地探訪，知道他們真正有需求，慈善會會同警方把物資親送到關懷戶手中。

埤頭鄉58歲文姓鄉民以前和母親同住，母子撿拾資源回收品加上文姓鄉民打臨工，兩人相依為命多年，後來他的母親去世，文姓鄉民成了獨老。和豊村長陳立彬說，文姓鄉民年紀漸長，常有病痛但乏人照顧，這兩年COVID-19疫情影響經濟，打臨工機會大減，文姓鄉民生活陷入困頓。