快訊

40多歲男發燒、喉嚨和肌肉痛 首例BA.4重複感染

指揮中心邊境放寬 「這幾國人」9月12日起入境可免簽

中重症+101、31死！40歲女快篩陽未就醫 隔天昏迷不醒送醫不治

先訪視再關懷 彰警配合天峰慈善會秋節慰問很到位

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

中秋節近了，彰化縣北斗警分局和天峰慈善會攜手關懷弱族群，今天分成四條路線到北斗區四鄉鎮，贈送民生物資給42戶弱勢民眾，並了解需要協助的事項，弱勢民眾除了感謝，覺得社會還記得他們就心滿意足。

天峰慈善會與彰化縣警察局合作舉辦秋節慰問，一連四天分別訪視全縣373戶弱勢家庭，今天來到北斗警分局的轄區，先在警分局整理物資和編派分成四個小組，前往北斗區四鄉鎮關懷弱勢戶。

「勿以善小而不為，勿以惡小而為之。」天峰慈善會理事長張昌鎰說，天峰慈善會創會宗旨就是要做好事，即使好事規模不大也要用心去做，每一關懷戶都是天峰慈善會人員實地探訪，知道他們真正有需求，慈善會會同警方把物資親送到關懷戶手中。

埤頭鄉58歲文姓鄉民以前和母親同住，母子撿拾資源回收品加上文姓鄉民打臨工，兩人相依為命多年，後來他的母親去世，文姓鄉民成了獨老。和豊村長陳立彬說，文姓鄉民年紀漸長，常有病痛但乏人照顧，這兩年COVID-19疫情影響經濟，打臨工機會大減，文姓鄉民生活陷入困頓。

「警力有限，民力無窮。」北斗分局副分局長廖仁蔚表示，天峰慈善會結合彰化縣警察局舉辦慰問關懷活動，以慈善會集結的資源，把愛心送到「真正需要補助的貧困家庭」或「家逢變故的民眾」，因此北斗區關懷活動由北斗警分局長潘嘉旺指示分駐（派出）所勤區員警，調查轄內生活困頓的家庭並造冊，落實慈善會的愛心。

彰化縣北斗警分局和天峰慈善會關懷轄區四鄉鎮的弱勢民眾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗警分局和天峰慈善會關懷轄區四鄉鎮的弱勢民眾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗警分局和天峰慈善會從警分局出發，關懷轄區四鄉鎮的弱勢民眾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗警分局和天峰慈善會從警分局出發，關懷轄區四鄉鎮的弱勢民眾。記者簡慧珍／攝影

警察 愛心

延伸閱讀

與死神拔河！彰化縣舉辦「千人連手CPR」認證訓練

不畏軒嵐諾颱風 南市做工行善團秋節前助弱勢家庭修繕

秋節衝台南 賞月、泡湯、吃美食 玩樂最暢快

金門縣府啟動秋節慰問 楊鎮浯各鄉鎮走透透關懷弱勢

相關新聞

還有人要我嗎？ 最美魚販徵友文 網友罵翻：詐騙文

彰化女兒、藝人劉心語（阿澎）因常在彰化縣社頭鄉市場幫家人賣魚，被冠上「最美魚販」封號，最近卻有人在臉書社團用她賣魚照貼文...

超氣！機車遭扳開竊走2600元 失主親自「守了4天」逮到賊

高雄39歲紀姓男子上月底在鼓山區行竊機車置物箱內財物，得手2600元，氣得吳姓失主牙癢癢，頻頻盯著監視器守株待兔，就等竊...

回收箱內傳來答鈴聲！基隆婦人搶救手機 倒栽蔥「掉落舊衣回收箱」

基隆市年近七旬的黃姓婦人把舊衣投入回收箱後，想起手機放在某件舊衣口袋。她從投入口想「搶救手機」，結果不小心倒栽蔥掉落回收...

女衝社區找胞弟 點火噴酒精、潑汽油恐嚇保全 判刑6月

新北市一名女子和弟弟發生爭執，出現較嚴重的情緒症狀，去年2月4日晚上到弟弟居住的社區，懷疑社區夜間保全隱瞞弟弟行蹤，竟點...

影片曝光！休旅車猛然靠左偏移 新北騎士慘摔鎖骨骨折

新北市三重區新北大道與中興北街口，昨晚發生休旅車與機車擦撞車禍，警方調閱監視器，發現肇事主因疑為休旅車猛然靠左偏移，擦撞...

先訪視再關懷 彰警配合天峰慈善會秋節慰問很到位

中秋節近了，彰化縣北斗警分局和天峰慈善會攜手關懷弱族群，今天分成四條路線到北斗區四鄉鎮，贈送民生物資給42戶弱勢民眾，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。